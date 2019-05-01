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Emek ve dayanışma günü kutlandı

Kayseri'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Emek ve dayanışma günü kutlandı
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında Cumhuriyet Meydanı, Yoğunburç ve İstasyon Caddesi’nden gelen gruplar Kocasinan Belediyesi ile Mimarsinan Parkı arasındaki caddede buluştu. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı 1 Mayıs Yürüyüşü’ne çeşitli siyasi parti, sendika ve derneklerin temsilci ve üyeleri katıldı. Katılımcılar toplanma alanlarına polis tarafından kurulan arama noktalarında tek tek aranarak alındı. Güvenlik önlemleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Atlı Polis Grup Amirliği ekipleri de alanda yerini aldı. Kalabalığa konuşan KESK Dönem Sözcüsü Orhan Karakaya, tüm işçilerin Emek ve Dayanışma Gününü kutladı.
1 Mayıs kutlamaları konuşmaların ardından düzenlenen etkinliklerle olaysız sona erdi.
 

İHA

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s. v 3 hafta önce

bütün kamu çalişan ve kamusuz çalişan i̇şci̇ kardeşleri̇mi̇ze hedi̇ye olarak ek zam veri̇lsi̇n menduh başkan duy i̇şci̇ni̇n sesi̇ni̇

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