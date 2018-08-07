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Emine Meşe Alp idarecilerle ve personelle vedalaştı

6 Ağustos 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan atama kararlarına göre Sağlık Bakan Yardımcılığı görevine atanan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Eski Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Rektörlükte üniversite idarecileri ve personelle vedalaştı.

Emine Meşe Alp idarecilerle ve personelle vedalaştı

Senato Salonu’nda düzenlenen veda toplantısında konuşan Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Bakan Yardımcılığı görevini başarıyla yapmaya çalışacağını söyledi.
Prof. Dr. Meşe, “Bu görev sizin için ne kadar sürpriz olduysa da, benim için de sürpriz oldu. Ülkemize, vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Burada görev yaptığım sürece bana her türlü desteği veren akademik, idare personel, herkese çok teşekkür ediyorum. Atandığım görev zor bir görev. Fakat bu görevi en iyi şekilde, alnımın akıyla yapmaya çalışacağım” dedi.
Konuşmanın ardından üniversite idaresinde bulunan öğretim üyeleri, Prof. Dr. Emine Alp Meşe’ye yeni görevinde başarılar diledi. 
 

İHA

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