EMiRGAN’DA DOLUM ÇiLESi

Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların bilet ihtiyaçlarını daha pratik yollardan temin edebilmesi için Emirgan Parkı önüne konulan manyetik kart dolum noktası bazı sıkıntıları da beraberinde getirdi. “Yetersiz bakiye”si olanlar eskiden gişeden rahatça yükletip tekrar otobüse binerlerken şu anda uzayan işlemler yüzünden şoförler de zor durumda kalıyor.Mini Banko ismi verilen makinada 5 TL’nin altında yükleme yapılamıyor. Bu durum, özellikle öğrenciler tarafından pek hoş karşılanmazken, henüz sisteme alışamayan vatandaşlar da mağduriyet yaşıyor.Sivas Caddesi Emirgan Parkı önünde kağıt bilet satışı ve manyetik kart yüklemesi yapan gişenin kısa bir süre önce kaldırılarak, daha pratik olacağı düşünülen otomatik sistem getirildi. Yeni uygulama manyetik kart kullanıcılarını bir hayli zorlayacağa benziyor. Çünkü kişi, artık kendi biletini kendisi yüklemek zorunda. 2 adet oluşturulan dolum noktasında şimdilik yardımcı bir asistan bulundurularak vatandaşa yardımcı olmaya çalışılsa da uygulamanın ileride karmaşaya yol açacağı görüldü.Makinada yükleme yapmak için kağıt para bulundurmak şart. Metal parayı kabul etmeyen cihazda para üzeri verilmezken, 5 TL’nin altında yükleme de yapılamıyor. Bu durum ise özellikle öğrenciler tarafından pek de hoş karşılanmadı.Ramazan KARAKUŞ