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EMiRGAN’DA DOLUM ÇiLESi

Vatandaşların toplu taşıma araçlarına binerken kullandıkları kartlarını daha pratik yollardan doldurmalarını sağlamak amacıyla Emirgan Parkı önündeki bilet gişesi kaldırılarak, yerine “Mini Banko” adı verilen elektronik yükleme cihazları konuldu. Uygulama ile dolum noktalarında “kendi biletini kendin yükle” dönemi başladı. Ancak uygulama tepkileri beraberinde getirdi.

EMiRGAN’DA DOLUM ÇiLESi
Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların bilet ihtiyaçlarını daha pratik yollardan temin edebilmesi için Emirgan Parkı önüne konulan manyetik kart dolum noktası bazı sıkıntıları da beraberinde getirdi. “Yetersiz bakiye”si olanlar eskiden gişeden rahatça yükletip tekrar otobüse binerlerken şu anda uzayan işlemler yüzünden şoförler de zor durumda kalıyor.

5 TL’nin altında yükleme yok
Mini Banko ismi verilen makinada 5 TL’nin altında yükleme yapılamıyor. Bu durum, özellikle öğrenciler tarafından pek hoş karşılanmazken, henüz sisteme alışamayan vatandaşlar da mağduriyet yaşıyor.
Sivas Caddesi Emirgan Parkı önünde kağıt bilet satışı ve manyetik kart yüklemesi yapan gişenin kısa bir süre önce kaldırılarak, daha pratik olacağı düşünülen otomatik sistem getirildi.  Yeni uygulama manyetik kart kullanıcılarını bir hayli zorlayacağa benziyor. Çünkü kişi, artık kendi biletini kendisi yüklemek zorunda. 2 adet oluşturulan dolum noktasında şimdilik yardımcı bir asistan bulundurularak vatandaşa yardımcı olmaya çalışılsa da uygulamanın ileride karmaşaya yol açacağı görüldü.

Kağıt para şart
Makinada yükleme yapmak için kağıt para bulundurmak şart. Metal parayı kabul etmeyen cihazda para üzeri verilmezken, 5 TL’nin altında yükleme de yapılamıyor. Bu durum ise özellikle öğrenciler tarafından pek de hoş karşılanmadı.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
 

ÖZEL HABER

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Fatih 12 saat önce

4 tl cebimde bozuk para vardı otobüse binemedim neden bahsediyorsunuz arkadaşlar bozuk para almayan cihaz mı olur

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Fatih 12 saat önce

Arkadaşlar cebimde 100 tl var sadece diyelim otobüs kartına para yüklemek için market market gezip para mı bozdurmaya çalışacağım böyle mantık mı var

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Salih 11 saat önce

Arkadaşlar İstanbul'u örnek göstermiş ama istanbulda para üstü veren bir sistem var hem bozuk para hem kağıt para bilmeden yorum yapmayalım.. Eleştirilere açık olalım

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Ismail 14 saat önce

14 milyonluk istanbul'un her yerinde bunlardan var, o kadar da buyutmeyin..

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Mustafa 13 saat önce

Herkes işine geldiği şekilde olsun istiyor. İstanbul ve Ankarada ayni sistem sorunsuz işlerken burada neden dolum çilesi olarak bahsediliyor.Benim merak ettiğim neden hep eksi yönlerinden bahsettiniz ? Neden pozitif yönleri makalenizde yer almıyor. 24 saat hizmet veren çok hızlı çalışan eski makinalara nazaran neredeyse hatasız çalışan cihazlar. Doğrusunu öğrenmeden çile başlığını atan kayserigündem emeğinize saygı gösterip haberinizi beğenirdim ama sanırım siz emek değil çamur kısmıyla daha çok ilgilisiniz.

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Ali 12 saat önce

Çok zor gerçekten şimdi cebimde 2 ₺ varken ben yükleme yapamıyorum veya 50₺ var cebimde kağıt bozuk paramda yok o paranın hepsini bilet yüklemek zorundamıyım ? Böyle saçmalık olamaz

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Mustafa Göncü 9 saat önce

Bu nasıl bir uygulama anlamakta gerçekten çok zorluk çekiyorum.
Ama asıl merak ettiğim bu "Mini Banko" lar kimin yani kimden satın alındı ihale nasıl yapıldı?

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Osman 7 saat önce

Cihazlar gayet basit ve kullanışlı kartı koyduğunuzda para ünitesi açılıyor parayı veriyorsunuz yüklemesi 5 saniye bile sürmüyor 7/24 çalışan bir sistem emeği geçenlerin eline sağlık. Gişe her yere açılamıyor fakat inşAllah bu cihazdan her semte koyarlar. Yetkililer bu haberleri duyuyorsa Erkilete de rica ederiz. Gazete sadece kötü eleştiri yapmış fakat malesef milyonluk büyük şehirlerde gişe yok buna ragmen toplumsal bir problem degil bizde ki sorun olduğunu söyleyenler hergün otobüse biletsiz binip gişe önünde kuyruk yapıp 1 biniş bilet alan yada 1 biniş yükleyenler...

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