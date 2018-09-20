Emniyet Araba Camı Silen Ve Mendil Satanlara Göz Açtırmıyor

Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 Ağustos-14 Eylül tarihleri arasında mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan, yayaları ve sürücüleri para vermeleri için zorlayan çocuklara yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalarda 10 çocuğun ailesine TCK'nın 233. maddesinde belirtilen “Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali” suçundan, 11 şahısa Kabahatler Kanunun ilgili maddesinden işlem yapıldı. Ayrıca 18 yaşından büyük 10 şahsa Kabahatler Kanunun ilgili maddesinden işlem yapılmak üzere Zabıta Müdürlüğüne teslim edildi.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eğitim çağındaki çocuk ve gençlerin güvenli ve huzurlu bir ortamda yetiştirilmeleri, muhtemel şiddet olayları ile madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklardan korunmaları amacıyla uygulamalara da başlanıldığı bildirildi.

