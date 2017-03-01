Emniyet binaları için ihale yapıldı

üyükşehir Belediyesi tarafından Emniyet Müdürlüğü’ne yapılacak olan hizmet binalarının projeleri Başkan Mustafa Çelik tarafından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya gösterilmişti. Bakan Soylu’nun projeleri beğendiğini dile getiren Başkan Çelik “Belsin ve Eskişehir Bağları bölgemize iki ayrı Emniyet binası yapacağız. İçişleri Bakanımız bu binalarımızın projesini çok beğendi. Yapmış olduğumuz projeler ülkemizdeki diğer şehirlere de örnek olacak” ifadelerini kullanmıştı.İçişleri Bakanı tarafından da beğenilen iki projenin yapım işi için ihaleye çıkıldı. Yaklaşık maliyeti 4 milyon 899 bin TL olan ihaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:Aydınlar İnşaat: 3 milyon 197 bin TLGK Mimarlık: 3 milyon 325 bin TLKamil Mert Sungur: 3 milyon 583 bin TLHüseyin Çakmak: 3 milyon 693 bin TLÇakıroğlu Elektrik: 3 milyon 773 bin TLAntaş İnşaat: 3 milyon 797 bin TLNecdet Yıldırım: 4 milyon 136 bin TLGökışığı İnşaat: 4 milyon 235 bin TLAlp İnşaat: 4 milyon 849 bin TLİhale, tekliflerin komisyon tarafından incelenmesinin ardından sonuçlanacak.