Emniyet binaları için ihale yapıldı

üyükşehir Belediyesi tarafından Emniyet Müdürlüğü’ne yapılacak olan hizmet binalarının projeleri Başkan Mustafa Çelik tarafından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya gösterilmişti. Bakan Soylu’nun projeleri beğendiğini dile getiren Başkan Çelik “Belsin ve Eskişehir Bağları bölgemize iki ayrı Emniyet binası yapacağız. İçişleri Bakanımız bu binalarımızın projesini çok beğendi. Yapmış olduğumuz projeler ülkemizdeki diğer şehirlere de örnek olacak” ifadelerini kullanmıştı.
İçişleri Bakanı tarafından da beğenilen iki projenin yapım işi için ihaleye çıkıldı. Yaklaşık maliyeti 4 milyon 899 bin TL olan ihaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:
Aydınlar İnşaat: 3 milyon 197 bin TL
GK Mimarlık: 3 milyon 325 bin TL
Kamil Mert Sungur: 3 milyon 583 bin TL
Hüseyin Çakmak: 3 milyon 693 bin TL
Çakıroğlu Elektrik: 3 milyon 773 bin TL
Antaş İnşaat: 3 milyon 797 bin TL
Necdet Yıldırım: 4 milyon 136 bin TL
Gökışığı İnşaat: 4 milyon 235 bin TL
Alp İnşaat: 4 milyon 849 bin TL
İhale, tekliflerin komisyon tarafından incelenmesinin ardından sonuçlanacak.
İçişleri Bakanı tarafından da beğenilen iki projenin yapım işi için ihaleye çıkıldı. Yaklaşık maliyeti 4 milyon 899 bin TL olan ihaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:
Aydınlar İnşaat: 3 milyon 197 bin TL
GK Mimarlık: 3 milyon 325 bin TL
Kamil Mert Sungur: 3 milyon 583 bin TL
Hüseyin Çakmak: 3 milyon 693 bin TL
Çakıroğlu Elektrik: 3 milyon 773 bin TL
Antaş İnşaat: 3 milyon 797 bin TL
Necdet Yıldırım: 4 milyon 136 bin TL
Gökışığı İnşaat: 4 milyon 235 bin TL
Alp İnşaat: 4 milyon 849 bin TL
İhale, tekliflerin komisyon tarafından incelenmesinin ardından sonuçlanacak.
İHA