Emniyet esnafı bilgilendirdi Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince esnafı bilinçlendirme amacıyla broşür dağıtıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Kapalı Çarşı esnafını ziyaret eden Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 155 ihbarları, iş yeri güvenliği, dilencilik ve dolandırıcılıkla ilgili dikkat edilmesi gereken konular hakkında vatandaşları uyardı. Polis ekipleri ayrıca bilgilendirme amacıyla "ihbarınız güvenliğiniz olsun", "güvenliğimiz ve güvenlik kameralarımız" ile "dolandırıcılık" konulu bin broşür dağıttı.

Vatandaşlar da uygulamadan duydukları memnuniyeti belirtti.

AA

