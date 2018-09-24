Emniyet Müdürlüğünün Projesi Kabul Edildi

Emniyet Müdürlüğü adına Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanıp sunulan 2018-1-TR01-KA104-051997 numaralı ve “Dezavantajlıların Trafiğe Adaptasyonunda Yetişkin Eğitiminin AB Standartlarıyla Uyumlaştırılması” başlıklı proje teklifi, Türk Ulusal Ajansının uygunluk kriterlerini karşılayarak en az iki bağımsız dış uzmanların içerik değerlendirmesine tabi tutuldu. Değerlendirme sonucu Türkiye genelinde farklı kurum ve kuruluşlardan sunulan 326 proje teklifi arasından kabul edilen 18 proje içerisinde yer alarak, mevcut bütçe imkanları çerçevesinde azami 15.714 Avro hibe desteği ile kabul edildi.



Projenin temel hedefi şu şekilde açıklandı, "Kayseri ilinde dezavantajlı sürücülerin (60 yaş üstü sürücüler, engelli ve mülteci sürücüler) trafiğe adaptasyonuna yönelik yetişkin eğitimi veren eğitimcilerin, Avrupa Birliği standartlarında eğitim alması ve proje hedeflerine ulaşması adına güncel ve modern tekniklerde daha nitelikli eğitimci olabilmesini sağlamak, tüm Kayseri ilinde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlardaki dezavantajlı yetişkin bireylerin bu konuda eğitimlerini Kocasinan Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde sertifikalı olarak gerçekleştirmek ve dezavantajlıların AB standartlarında yaşamalarına katkı sağlamaktır."

