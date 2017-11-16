Emniyet, öğrencileri sinema şenliği ile motive etti

Kayseri’de gençlere yönelik çalışmalarına aralıksız devam eden Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü yaptığı sosyal etkinliklerine bir yenisini daha ekledi.

TDP Şube Müdürlüğünce yürütülen 2017 yılı ÇOGEP “Her Şey Bir Umutla Başlar” projesi alt faaliyetlerinden “Çocuklarla Film Şenliği” kapsamında; çocukların görsel bilgi ve birikimlerine değer katmak, özgüven duygusunu kazandırmak, toplumun bir üyesi olma bilincini aşılayarak çevreyle daha güçlü bir bağ kurmalarına yardımcı olmak için İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hedef grup içerisinde yer alan okullardan tespit edilen 30 okuldan bin 650 öğrenci, servislerle okullarından alınarak TDP Şube Müdürlüğüne getirildi. Burada öğrencilere sosyal medya ve internet güvenliği, genel asayiş ve güvenlik konularında kısa bir bilgilendirme akabinde sinemaya götürülerek vizyondaki filmler ikramlar eşliğinde izlettirildi ve tekrar araçlarla okullarına bırakıldı.

Yapılan sinema etkinliğe katılan öğrenciler; Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünün böyle bir sosyal etkinlik faaliyeti yapmasından dolayı mutluluk duyduklarını belirterek sınavların olduğu bu dönemde yapılan bu tür faaliyetlerin kendilerine motivasyon anlamında da olumlu katkılar kattığını ifade etti.

İHA