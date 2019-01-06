Emniyet Müdürlüğü Atlı Birlik Grup Amirliği'nde düzenlenen toplantıda, 2018 yılı emniyet ve jandarma teşkilatı tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Toplantının açılışında konuşan Vali Şehmus Günaydın, ülkemizin her köşesinde olduğu gibi Kayserililerin de huzur ve güvenliği için emniyet, jandarma, asker, adliyenin hep beraber çok iyi koordine içerisinde takım oyunu oynayarak hizmet etmeye çalıştıklarını ifade ederek; "Bütün arkadaşlarımıza üstün gayretlerinden, fedakarlıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Çünkü biz şuna inanıyoruz; eğer arkadaşlarımızı bu konularda motive edersek, onlara destek verirsek kazançlı çıkacak Kayserimiz, ülkemiz ve milletimizdir. Tabi ki emniyetle asayiş hizmetleri çok büyük önem arz ediyor. Burada en küçük hata bile telafisi güç sonuçlara neden olabiliyor. Bu nedenle bu hizmetleri yürütürken arkadaşlarımız son derece dikkatli ve hassas davranıyorlar. Çünkü yapılacak en ufak bir eksiklik ve hatada insanların hakkını yememiz, hak ve hukukunu görmezden gelmemiz ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle biz de insanların mağduriyetine neden olmayacak, onları mutlu ve huzurlu edecek çalışmaları çok dikkatli bir şekilde sunmaya çalışıyoruz. Bütün terör örgütleriyle PKK, PYD, YPG, FETÖ, DHKP-C, DEAŞ ile mücadelemiz aynı kararlılık ve azimle 2019 yılında da devam edecekler. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü ülkemiz, milletimiz üzerinde hesabı olanlar bu tetikçilerle, bu terör örgütleriyle ülkemizi ve milletimizi sıkıntıya sokmaya çalışıyorlar. Ama her hainliklerinde bu büyük millet ecdadından aldığı güçle gereken cevabı verdi. Bundan sonra da farklı bir şey olmayacak. Nasıl ki 15 Temmuz’da bu aziz millet elinde şanlı bayrağımızla beraber çıkıp ihanet çetelerine ‘dur’ dediyse bundan sonra da milletimiz, güvenlik kuvvetlerimiz, kamu görevlilerimiz hep birlikte Allah’ın izniyle gereken cevabı verecek" dedi.







"Emniyet ve jandarma teşkilatı başarılı bir yıl geçirdi"

Emniyet müdürlüğü ve jandarma komutanlığına çalışmalarındaki azim ve kararlılıktan dolayı teşekkürlerini ileten Vali Günaydın, uyum içerisinde başarılı çalışmaların süreceğini bildirdi. Vali Günaydın konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Bizler tabi ki Kayseri olarak emniyet ve asayiş hizmetlerine baktığımızda birçok olayda çok önemli başarılar elde ettik. Emniyet ve jandarmamızın rakamlarına baktığımız zaman bu konuda arkadaşlarımızın ne kadar başarılı bir yıl geçirdiklerini açıkça göreceksiniz. Özellikle uyuşturucuyla mücadele konusunda arkadaşlarımızın çalışmaları takdire değer. Şunu çok büyük bir memnuniyetle görüyoruz ki adliyemiz ile iyi bir uyum içerisinde, iyi bir koordinasyon neticesinde özellikle sokak satıcılarının artık ilimizde rahatça faaliyet gösteremediklerini net bir şekilde görebiliyoruz. Tabi ki bu başarılar yapıldı diye de durmayacağız. Çok daha iyisini yapmak için, Kayserimize ve hemşehrilerimize daha güzel bir ortam oluşturmak için hiç durmayacağız. Eksikliklerimizi tamamlayarak yolumuza devam edeceğiz. Bu konudaki en büyük gücümüz Kayseri’deki hemşehrilerimizdir, basın mensuplarıdır. Geleli çok kısa bir süre olmasına rağmen gerçekten yaptığımız ikili görüşmelerde olsun, toplu ziyaretlerde olsun basınımızın bu konudaki yaklaşımını takdirle karşılıyorum. Aynı kararlılıkla beraber hareket ettiğimiz zaman, birbirimize dayandığımız zaman, birbirimize güç verdiğimiz zaman kazançlı olacak ülkemiz ve milletimizdir. 2019 yılında da yine sizlerle birlikte Kayserimize ve hemşehrilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz."







Başsavcı Akın: "11 bin 593 şüpheli hakkında soruşturma yürütüldü"

Toplantıya katılarak başsavcılık çalışmaları hakkında bilgiler veren Kayseri Cumhuryet Başsavcısı Abdulkadir Akın ise; "Cumhuriyet Başsavcılığımızca 15 Temmuz hain darbe girişiminden bu yana 11 bin 593 şüpheli hakkında soruşturma yürütülmüştür. Soruşturmalar sonucunda 2 bin 670 şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir. 2 bin 212 şüpheli hakkında açılan kamu davaları sonucunda bin 520 sanık hakkında ‘FETÖ üyeliği’ suçundan mahkumiyet, 692 şüpheli hakkında ise beraat kararı verilmiştir. Cumhuriyet başsavcılığımızca 2018 yılı içerisinde ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçundan 622 şüpheli hakkında yürütülen soruşturmalarda 374 şüpheli tutuklanmış, 126 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir. Cumhuriyet başsavcılığımızın uzlaştırma bürosunca 2018 yılı içerisinde 2 bin 773 dosya uzlaşma ile sonuçlandırılmıştır. 472 dosya üzerinde uzlaştırma işlemleri devam etmektedir. Uzlaştırma bürosuna gönderilen dosyaların yüzde 55,28’inde uzlaşma sağlanmıştır. Uzlaşma ile onarıcı adalet sağlandığı gibi birçok ihtilafın mahkeme önüne götürülmeden tarafların helalleşmesi ile sonuçlandırmak suretiyle yargının iş yükü de ciddi anlamda azaltılmış olmaktadır. ‘Lekelenme hakkının korunması’ kapsamında CMK 158/6. maddesindeki düzenleme uyarınca ihbara konu olayın suç oluşturmadığının açıkça anlaşıldığı veya ihbarın soyut ve genel nitelikte olduğu durumlarda soruşturma öncesi bir değerlendirme mekanizması oluşturularak kötü niyetli şikayetler üzerine kişilerin şüpheli durumuna düşülerek mağdur edilmelerinin önü kapatılmıştır. Cumhuriyet başsavcılığımızca 2018 yılı içerisinde 830 evrak bu nitelikte kabul edilerek soruşturma yapmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir. Bu kararlara karşı sulh ceza hakimliğine itiraz yolu açık olması nedeniyle herhangi bir hak kaybı olmayan uygulamanın oturması ile birlikte önümüzdeki dönemde bu tür evrakların artmasını bekliyoruz. Mahkeme ve cumhuriyet başsavcılıklarının etkinliğini ve verimliliğini artırarak yargıya güveni sağlamak amacıyla soruşturmaya başlandığında veya dava açıldığında tarafların yargılamanın ne zaman tamamlanacağını bilmelerini sağlamak amacıyla ‘Yargıda hedef süre uygulaması’ başlatılmıştır. Hedeflenen sürelerde soruşturma ve yargılamaların tamamlanması için adliyemizde gerekli altyapı çalışmaları tamamlanmıştır. Uzmanlaşma yoluyla soruşturmaların etkin ve hızlı yürütülmesi amacıyla cumhuriyet başsavcılığımız bünyesinde aile içi şiddet bürosu, anayasal suçlar bürosu, çocuk bürosu, siber suçlar bürosu, dolandırıcılık ve sahtecilik bürosu, uzlaşma büroları kurulmuştur” şeklinde konuştu.







Faili meçhul cinayet yok, Kayseri TDP Türkiye 3.'sü, narkotikte rekor kıran operasyonlar

Konuşmaların ardından İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sefa Sarıkaya, kentin genel emniyet ve asayişini saplayan, oluşan suçların çözümü için koşturan ve adli birimlere sevk eden emniyet ve jandarma teşkilatının karşılaştırmalı brifingini sundu. Kentteki personel sayıları hakkında bilgiler veren Sarıkaya; emniyet müdürlüğünde 3 bin 968, jandarma teşkilatında ise bin 871 personelin görev yaptığını belirtti. Emniyet Müdür Yardımcısı Sefa Sarıkaya tarafından verilen brifingte satır başları şu şekilde;

İl merkezinde 5 noktada 24 saat, merkez ve dış ilçelerde ise koordineli olarak değişik saatlerde 183 noktada toplam 12 bin 434 arama ve kontrol uygulaması yapıldı. 2018 yılı içerisinde 1 milyon 216 bin 214 şahıs sorgulandı, bin 852 aranan şahıs yakalandı, 434 kişi gözaltına alındı, 324 kişi adli ve idari işlem uygulandı. 514 bin 591 araç kontrol edildi, 70 aranan araç yakalandı, 25 bin 760 araca 6 milyon 738 bin TL ceza uygulandı ve bin 88 araç trafikten men edildi. Emniyet ve jandarma birimlerince il genelinde yapılan uygulamalarda 494 ruhsatsız tabanca, 290 ruhsatsız tüfek, 596 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Yol kontrollerinde yapılan aramalarda ise 33 tabanca, 60 av tüfeği, 361 mermi, 29 kesici/delici alet, 95 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. 2018 yılında 49 bin 69 asayiş olayı meydana geldi. Asayiş olaylarının detayına inildiğinde geçen yıla göre mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 7'lik düşüş olduğu görüldü. Kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 3, millete ve devlete karşı işlenen suçlarda yüzde 23, topluma karşı işlenen suçlarda yüzde 21'lik artış olduğu görüldü. 2018 yılında 26 adam öldürme olayı meydana gelirken bu olayların tamamı aydınlatılırken faili meçhul cinayet söz konusu olmadı. 629 şahsa fuhuştan işlem yapılarak idari yaptırım kararı uygulandı, fuhuş yapılan toplam 171 ev mühürlendi. 8 bin 562 aranan şahıs yakalanırken hapis cezası bulunan 2 bin 439 şahıs tutuklandı. Terör örgütlerine yönelik PKK/KCK 30, sol örgütler 3, DEAŞ 26, FETÖ/PDY 208 operasyon yapıldı. Yapılan operasyon sonrasında PKK/KCK'da 17, sol örgütlerde 1, DEAŞ'ta 26, FETÖ/PDY'de 109 tutuklama gerçekleşti. 2018 yılında 2 bin 116 narkotik olay meydana geldi. Narkotik operasyonlarında 54 kilo 423 gram kubar esrar, 353 kilo 274 gram eroin, 88 kilo 841 gram toz esrar, 43 bin 961 adet captagon tablet, 10 kilo 614 gram metamfetamin, 10 kilo 70 gram kokain, 5 kilo 22 gram bonzai, 232 kilo 40 gram afyon sakızı ele geçirildi. Sunumda ayrıca toplum destekli polislik şube müdürlüğünce yürütülen projeler hakkında da bilgiler verildi.

Asayiş Değerlendirme Toplantısına Vali Günaydın'ın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, emniyet ve jandarma birim amirleri ve basın mensupları katıldı.

