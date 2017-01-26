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En akıllı şehir Kayseri

Kamu Teknoloji Platformu Başkanı Erdem Akcıl, şehirlerin dönüşümüne katkı sunmak istediklerini belirterek, "Türkiye'de altyapısı güçlü şehirlerle Akıllı Şehir çalışmasını yürütmek istiyoruz. Bu anlamda Kalkınma Bakanlığı'ndan aldığımız verilere göre çalışacağımız en uygun şehir Kayseri" dedi.

En akıllı şehir Kayseri
Kamu Teknoloji Platformu tarafından geçen yıl başlatılan Akıllı Şehirlere Dönüşüm Hareketi toplantısı "Akıllı Şehir Kayseri" vurgusuyla Kayseri'de yapıldı. Toplantıda Akıllı Şehir olunması yönünde Kayseri'de yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.
 
Toplantıya, Kamu Teknoloji Platformu yöneticilerinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, akademisyenler ve bürokratlar katıldı.
 
"Bakanlık verilerine göre en uygun şehir Kayseri"
  Toplantıda konuşan Kamu Teknoloji Platformu Başkanı Erdem Akcıl, akıllı şehirlerle ilgili çalışan bir sivil toplum kuruluşu olduklarını, bununla birlikte Kalkınma ve Çevre Bakanlıklarıyla koordineli olarak çalıştıklarını söyledi. Türkiye'deki şehirlerin dönüşümüne katkı sunmak istediklerini ifade eden Akçıl, "Türkiye'de altyapısı güçlü şehirlerle Akıllı Şehir çalışmasını yürütmek istiyoruz. Bu anlamda Kalkınma Bakanlığı'ndan aldığımız verilere göre çalışacağımız en uygun şehir Kayseri" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bu yıl Akıllı Şehirlerle ilgili strateji eylem planı açıklayacağını dile getiren Akçıl, eylem planı açıklandığında bu işe hazır bir şehir bulunmayacağını, bu anlamda Kayseri'de konunun bütün muhataplarıyla bir ön hazırlık yapmak istediklerini kaydetti.
 
"Otomasyon ve planlama önemli"
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Darendelioğlu ise Akıllı şehirlerde gerekli olan unsurlara dikkat çekti. Büyükşehir Belediyesi'nde kullanılan Kent Bilgi Sistemi ve Yönetim Bilgi sistemini örnek uygulamalar olarak gösteren Darendelioğlu, ulaşım konusuna da dikkat çekerek, dünyanın en akıllı gösterilen şehirlerinde otomasyon sistemiyle entegre çalışan ulaşım ağları bulunduğunu söyledi. Planlamanın önemini de vurgulayan Darendelioğlu, "Planlama yapılırken o şehrin tarihi, coğrafi, fiziki özellikleri dikkate alınmalı. Kentsel dönüşümle de beton yığını olmaktan kurtarılmalı ve yeni cazibe merkezleriyle geleneksel merkezlerdeki yoğunluk azaltılmalı" dedi.
 
“İlklerin ve enlerin şehriyiz"
 Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan’da zamanın hızlı geçtiğini belirterek, "Şehir ve zaman kelimelerini yan yana getirdiğimizde zamanın akışına kendini uydurmayan şehirler koca bir köy görünümünde oluyor. Uyum gösteren şehirler ise marka şehirler olarak anılıyor. 81 ilimiz arasında ne yazık ki marka şehir sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor" dedi.
Kayseri'nin kurulduğu ilk dönemlerden beri ilklerin, enlerin şehri olduğunu dile getiren Beyhan, "Kültepe'de çıkan tabletlerde dahi Kayseri'nin ilklerin şehri olduğunu görüyoruz. Bizim bu anlamda potansiyel bir kültürümüz var. Akıllı şehirler noktasında da potansiyel kültürümüz ile Kayseri'yi ilkler, enler şehri yapmaya devam etmeliyiz" diye konuştu. Sözlerinin sonunda şehirlerin öncelikli hedefleri olması gerektiğini belirten Beyhan, Kayseri'nin bu anlamda 10 farklı alanda hedefler belirlediğini ve bu hedefler doğrultusunda yatırımlar yapıldığını kaydetti.                                          
 Kurum Haberi
 
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