EN ÇOK AMBULANS KAYSERİ’YE Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ERÜ eski rektörü ve Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven’le var olan dostluk sayesinde Kayseri’nin sağlıkta biraz daha fazla hizmet aldığını söyledi. Büyükkılıç, “Bugün teslim edilenlerle birlikte diyebilirim ki Türkiye’de en çok ambulans alan şehir Kayseri’dir” dedi.

06 Nisan 2019 Cumartesi 09:28