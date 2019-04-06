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EN ÇOK AMBULANS KAYSERİ’YE

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ERÜ eski rektörü ve Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven’le var olan dostluk sayesinde Kayseri’nin sağlıkta biraz daha fazla hizmet aldığını söyledi. Büyükkılıç, “Bugün teslim edilenlerle birlikte diyebilirim ki Türkiye’de en çok ambulans alan şehir Kayseri’dir” dedi.

EN ÇOK AMBULANS KAYSERİ’YE
9 AMBULANS TESLİM EDİLDİ
Sağlık Bakanlığı tarafından Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis edilen 9 ambulansın teslim töreninde konuşan Vali Şehmus Günaydın sağlık hizmetlerindeki kalitede gelinen noktanın dünya ortalamasının çok üzerinde olduğunun altını çizerek; “Sağlık alanında ülkemiz son yıllarda dünya ortalamasının üstünde hizmetlere imza attı. Cumhurbaşkanımızın ‘rüya proje’ olarak adlandırdığı şehir hastaneleriyle de artık geldiğimiz noktada durmayacağımızı ve daha ileri noktaya gideceğimizi de anlıyoruz” ifadelerini kullandı.

 

İlter SAĞIRSOY

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