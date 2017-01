En güçlü silahımız birlik beraberliğimiz Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti İl Başkanlığı'nda teröre tepki için düzenlenen toplantıda birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Başkan Çelik, "Her türlü teröre ve her türlü şer güçlere karşı en güçlü silah Türk milletinin bir ve beraber olmasıdır" dedi.

AK Parti İl Başkanlığı'ndan gerçekleştirilen teröre tepki toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in yanı sıra AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, il ve ilçe yönetimleri ile kadın ve gençlik kolları katıldı.



"Seferberlik ruhuyla mücadele edeceğiz"

Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, teröre karşı seferberlik ruhuyla yılmadan ve yorulmadan mücadelemizin süreceğini belirtti. 17 Aralık Cumartesi günü hain terörün kanlı yüzünü bu kez şehrimizde gösterdiğini dile getiren Başkan Çelik, "Şehrimizde gerçekleşen hain saldırı kahraman askerlerimizle birlikte tüm Türk Milletini hedef almıştır. Bu nedenle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi teröre karşı seferberlik ruhuyla mücadele etmemiz gerekiyor. Şunu iyi bilmeliyiz ki, ülke olarak en güçlü olduğumuz nokta birlik ve beraberliğimizdir. Konu vatan, millet, bayrak olunca görüş ayrılıklarını, ideolojik farklılıkları bir tarafa bırakarak bir araya gelmemiz en büyük gücümüzdür. Bunun en bariz örneğini 15 Temmuz'da gösterdik. 15 Temmuz sonrası yakaladığımız ruh var olduğu müddetçe dünyada hiçbir güç bizi parçalayamaz. Her türlü teröre ve her türlü şer güçlere karşı en güçlü silah Türk Milleti'nin bir ve beraber olmasıdır. Acımızı paylaşacağız, yaralarımızı birlikte saracağız ve hainlerin kökünü kurutmak için yılmadan, yorulmadan mücadelemizi sürdüreceğiz. Bunları yaparken günlük hayatımızı da devam ettireceğiz ve işlerimizi aksatmayacağız. Allah'ın izni, askerimizin ve polisimizin vatanperverliği, devletimizin gücü, milletimizin azmiyle her türlü güçlüğü yenerek aydınlık geleceğe hep birlikte ulaşacağız. Vatanımız ve milletimiz için her türlü şer odağına karşı mücadele eden güvenlik güçlerimizin sonuna kadar yanında olacağız. Bu vesileyle bir kez daha hain terör saldırısı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Şehrimizin ve aziz milletimizin başı sağ olsun" dedi.



"Bu saldırılar amacına ulaşamayacak"

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden de konuşmasında İstanbul'da geçen hafta yaşanan terör saldırısını lanetledi ve Ankara'da Rusya Büyükelçisine düzenlenen suikastın hedefinin Rusya-Türkiye dostluğu olduğunu belirtti. Kayseri'deki hain saldırıyı da kınayan Özden, "Huzur kenti olan Kayserimizde askerlerimize yapılan saldırıyı nefretle kınıyorum. Bu saldırılar teröre karşı mücadelemizi engellemeyecektir. Ülkemizin birliğini ve beraberliğini hedefleyen bu saldırılar asla amacına ulaşamayacaktır. Ülkemiz her türlü terör örgütü ve onların arkasındaki vesayet odaklarıyla mücadele etmeye kararlıdır" diye konuştu.

İHA