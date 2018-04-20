En iyi proje ödülü Kayseri’ye

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Konya'da gerçekleştirilen Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği'nin Altınbaşak Tarım Şehirleri Yarışması Ödül Töreni'nde 20 büyükşehir belediyesinin 29 projesi değerlendirildi.
Yarışmanın en iyi proje kategorisinde Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Beydeğirmeni Besi Bölgesi Projesi, en iyi proje ödülüne layık görüldü.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hakkı Alp, belediye adına ödülü, Konya Valisi Yakup Canbolat'ın elinden aldı.
AA
Yarışmanın en iyi proje kategorisinde Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Beydeğirmeni Besi Bölgesi Projesi, en iyi proje ödülüne layık görüldü.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hakkı Alp, belediye adına ödülü, Konya Valisi Yakup Canbolat'ın elinden aldı.
AA