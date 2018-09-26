Endüstriyel Gelişim Programı İle KOBİ'lere Toplamda 20 Milyon TL Destek Sağlanacak

Oran Eylül Ayı Yönetim Kurulu Toplantısında konuşan ORAN Yönetim Kurulu Başkanı Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, önceki aylarda destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerini ilan ettiklerini ve sözleşme sürecinin başladığını belirterek, başvuru sahiplerine hayırlı olması temennisinde bulundu. KOBİ'lere toplamda 20 milyon TL'ye yakın destek sağlanacağını aktaran Vali Kamçı, "Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Mali Destek Programlarının değerlendirme süreçleri tamamlanmış olup geçtiğimiz aylardaki yönetim kurulu toplantılarımızda destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerini ilan etmiş ve sözleşme süreci başlamıştı. Bu aşamada kar amacı gütmeyen kurumlar ve KOBİ'ler ile sözleşme imzalanmış olup projeler başlamış bulunmaktadır. Sosyal ve Kentsel Altyapı, Tarım Altyapısı programları ile kar amacı gütmeyen kurumlara ve Endüstriyel Gelişim Programı ile de KOBİ'lere toplamda 20 milyon TL'ye yakın destek sağlanacak olup 35 milyon TL yatırım bölgemize kazandırılmış olacaktır. Tüm başvuru sahiplerine hayırlı olmasını temenni eder, yatırımlarının bereketli olmasını dileriz" dedi. Fizibilite Destek Programı ve Teknik Destek Programında başvurular ise alınmaya devam ettiğini belirten Vali Kamçı; "Fizibilite programı ile kar amacı gütmeyen kurumlar tarafından yapılacak olan başvurular ile yatırım fikirlerinin fizibilitesinin hazırlanması için 200 bin TL'ye kadar, teknik destek programı ile de yine kar amacı gütmeyen kurumların kurumsal kapasite gelişimi için ihtiyaç duydukları eğitim ve danışmanlık desteği 50 bin TL'ye kadar karşılanabilecektir. Her iki program için de kurumlarımızın başvurularını yapmalarını ve özellikle insan kaynağı kalitesinin artırılması anlamında teknik destekten faydalanmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hamidiye Şehir ve Sanayi Mektebi' ve 'Yozgat Hayvan Hastanesi Borsası' Projeleri için onay bekleniyor"



Projeler ve son durumu hakkında bilgiler veren Vali Kamçı, "Bilindiği üzere ajansın güdümlü proje mantığı ile vermiş olduğu destekler var ve bu anlamda Kayseri'de Kayseri OSB'nin başvuru sahibi olduğu 'Fuar ve Kongre Merkezi' Projesine 11,5 milyon TL, Erciyes Üniversitesi'nin başvuru sahibi olduğu 'Erciyes Kordon Kanı ve Doku Bankası' Projesine 3,5 milyon TL destek vermekteyiz. Sivas'ta yapılması planlanan 'Hamidiye Şehir ve Sanayi Mektebi' Projesi ve Yozgat'ta yapılması planlanan 'Yozgat Hayvan Hastanesi Borsası' Projeleri için de bakanlığımızın onayı beklenmekte olup yakın zamanda ilerleme kaydetmeyi umuyoruz. Bugünkü toplantımız ile iki güdümlü projenin daha teklifini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ileteceğiz. İlki bölgemizin 3 ilini de kapsayan ve Ticaret ve Sanayi Odalarının ortaklığı ile yürüyecek olan 'Uygulamalı Yalın İmalat' Projesidir. Bu proje ile bölgedeki uygun sektörlerdeki firmaların verimliliğini artırmak ve maliyetlerini düşürmek planlanmaktadır. Bir diğer proje de 'Jeotermal Kaynakların Etkin Kullanımı' Projesidir. Bu proje ile de Sarıkaya ve Sorgun ilçelerinde termal kaynaklar için toplanma ve dağıtma merkezi kurulumu planlanmaktadır" diye konuştu.

"Final jüri değerlendirmesi 28 Eylül'de yapılacak"



ORAN ile Erciyes Teknopark ortaklığında 'Benim İşim Girişim' isimli yarışmanın final jüri değerlendirmesinin 28 Eylül Cuma günü yapılacağını belirten Kayseri Valisi Süleyman Kamçı sözlerini şöyle sürdürdü;

"Bilindiği gibi Ortan Anadolu Kalkınma Ajansı ile Erciyes Teknopark ortaklığında 'Benim İşim Girişim' isimli teknoloji tabanlı iş fikirlerinin başvurabildiği bir yarışma duyurusuna çıkılmış idi. Ön elemeyi geçen projeler 2. jüri değerlendirmesine tabi olmuş ve 10 takım prototip desteği almaya hak kazanmıştı. Bu 10 projenin yarışacağı final jüri değerlendirmesi 28 Eylül Cuma günü saat 15:00'de Erciyes Teknopark binasında gerçekleşecektir. Tüm öğrenci ve ilgili tarafları bekliyoruz. Ayrıca yaklaşık 8 ay süren bir süreç sonunda Kalkınma Bankası ve ORAN işbirliği ile Kayseri'de öne çıkan sektörlere yönelik 'Uygun Yatırım Alanları' çalışması hazırlanmıştır. Kayseri Yatırım Rehberi İngilizce ve Arapça dillerine çevrilmiştir. Dileyenler ORAN web sitesinden bu dokümanlara ulaşabilir."



ORAN Eylül Ayı Yönetim Kurulu Toplantısına Sivas Valisi Davut Gül, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Sivas İl Genel Meclis Başkanı Sedat Özata, Yozgat İl Genel Meclis Başkanı Halil Şahbaz, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Yozgat ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci katıldı.

