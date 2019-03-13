Endüstriyel Tasarım Merkezi, Avrasya Kapı Fuarı’nda

Alanında dünyanın en büyük ikinci ihtisas fuarı olma özelliğini taşıyan Avrasya Pencere, Kapı & Cam; bitmiş ürünlerden aksesuarlara, çeşitli sistemlerden üretim teknolojilerine kadar uzanan ürün skalasıyla bölgenin en kapsamlı fuarı olup; inşaat firmaları, müteahhitler ve mimarlar açısından benzersiz bir tedarik noktası konumunda.







Fuardaki ürün grupları ise; pencere, kapı, cam, aksesuar ve üretim teknolojisi sistemleri olarak fuarda yer aldı.



Kayseri OSB Endüstriyel Tasarım Merkezi “20 farklı Kapı Tasarımı ve Katalog” çalışmaları ile “Portal Çelik Kapı”, “Sundoor” ve “Tetradoor” firmalarının stantlarında yer alındı.

Merkezde hazırlanan tasarımlar firmaların stantlarında yer aldı, ETM Logolu tanıtım bibloları ile firmaların ve katılımcıların beğenilerine sunuldu. Tasarımlar, katılımcılar tarafından hem özgün hem de üretilebilir olması bakımından büyük beğeni görürken, ETM tasarımlarının yer aldığı firmalar rakiplerinin arasında hem tasarımları hem de stantta gelen ziyaretçi sayıları ile ön plana çıktı.







Fuara 19 adet Kayseri firması katılım sağlarken, önceliği kapı sektörü ağırlık olarak Kayseri firmaları yer aldı. Firma yetkilileri ile yapılan görüşmelerde, Kayseri OSB Endüstriyel Tasarım Merkezinde hazırlanan tasarımlar büyük bir övgü ve beğeni kazandı.

Söz konusu merkez, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı, Kayseri’nin ilk tasarım merkezi.

