Enerjinin kutup yıldızı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Taner Yıldız'ın da katıldığı toplantıda KCETAŞ'ın 90 yıllık başarı hikayesini anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı ve KCETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çelik, şirketin enerji piyasasının kutup yıldızı olduğunu vurguladı.

KCETAŞ'ın 90'ıncı yılı programı yapıldı. Programa katılan davetliler salona girmeden önce Zaman Tüneli adlı sergiyi gezerek şirketin 90 yılda geldiği noktayı fotoğraflarla takip ettiler. Türkiye'de Milli Enerji'nin Başlangıcı temalı 90'ıncı yıl programına Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı ve KCETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çelik'in yanı sıra Vali Süleyman Kamçı, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, KCETAŞ Genel Müdürü Hidayet Atasoy, şirket ortakları, ilçe belediye başkanları, iş adamları ve davetliler katıldı. Programın başında KCETAŞ'ın tarihçesini anlatan bir film izletildi.



"Her yıl yüzde 15-20 büyüyoruz"

90'ıncı yıl programının açılış konuşmasını yapan KCETAŞ Genel Müdürü Hidayet Atasoy, şirketin 90'ıncı yılında ilk günden daha dinamik bir şekilde ayakta olduğunu belirtti. Her yıl ortalama yüzde 15-20 oranında büyüyen bir şirket olduklarını dile getiren Atasoy, KCETAŞ'ın sektöre model bir şekilde büyümesinin nedenlerine değinerek, "Büyümemizin en önemli sebeplerinden birincisi şehir bu şirkete sahip çıktı. İkincisi belediye şirketi olması bu durumu sağladı. Üçüncüsü ise özellikle 1990'ların ortasından itibaren şirket çok iyi yönetildi" dedi. Şirketin şu anda beşinci jenerasyonla yönetilen bir şirket olduğunu da dile getiren Atasoy, "Türkiye'de kamu ya da özel fark etmez beşinci jenerasyonla yönetilen bir başka şirket yok. 90 yıldır bize bırakılan bu emaneti Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Çelik'in liderliğinde çıtayı daha da ileriye koyarak taşıyoruz" diye konuştu.



"Başarı hikayeleri yazdık"

Büyükşehir Belediye Başkanı ve KCETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çelik de konuşmasında 90 yıllık bir mazinin şirketler için öyle kolay kolay ulaşılabilecek bir unvan olmadığını belirterek, "Defalarca ekonomik krizlerin yaşandığı ülkemizde ayakta duracaksınız, birbiri ardına başarı hikayeleri yazacaksınız, ilkleri ve enleri gerçekleştireceksiniz ve ülkemizdeki 21 dağıtım şirketinin gözbebeği olacaksınız. Dolayısıyla bir tarihtir KCETAŞ ve tarihe geçen, örnek olan, model alınan uygulamalarıyla da enerjinin kutup yıldızıdır" dedi.

KCETAŞ'ın kuruluşundan bugüne ilklerin ve enlerin şirketi olduğunu dile getiren Başkan Mustafa Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: "KCETAŞ gösterilen gayretli çalışmalar neticesinde yapmış olduğu uygulamalar, enerji piyasasına getirdiği yeniliklerle örnek kabul edilen, model alınan bir şirket olma başarısına ulaşmıştır. Enerji Bakanlığımız da KCETAŞ'ın yapmış olduğu çalışmaları takdir etmiştir ve etmeye de devam ediyor. Bakanlığımızın zaman yaptığı müşteri memnuniyeti ile ilgili araştırmalarda KCETAŞ açık ara önde çıkıyor ve halen de bu özelliğini sürdürüyor. " KCETAŞ'ın aynı zamanda bir okul olduğunu ve enerji sektörüne pek çok yönetici yetiştirdiğini ifade eden Başkan Çelik, şirketin bünyesinden iki bakan çıktığını da vurguladı.



"KCETAŞ TÜRKİYE'YE MODEL OLMUŞTUR"

Şirkette uzun süre genel müdürlük yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da konuşmasında şirketin çok fazla incelenmesi gereken yönleri olduğunu belirtti. Bugün şehir hastanelerinin yapıldığı 3P modeli denilen kamu özel ortaklığı modelinin aslının Kayseri'de kurulan KCETAŞ olduğunu dile getiren Taner Yıldız, "Şirket 90 yıllık mazisinin daha ötesinde Türkiye'ye çok farklı alanlarda model oluşturan bir şirket oldu. Krizler ve darbelere rağmen bu noktaya gelmiştir" dedi.

Geceye katılan Vali Süleyman Kamçı ise Kayseri'deki enerji yatırımları hakkında bilgi verdi. Vali Kamçı milli enerjinin vurgulandığı böyle bir toplantının gerçekleştirilmiş olması nedeniyle KCETAŞ yönetimini tebrik etti.

Toplantıya katılan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da üretimin ve özellikle özel sektör eliyle yapılan üretimin önemini vurguladı. Kayseri'nin Türkiye'nin geleceğine yön veren makamlara insanlar yetiştiren bir şehir olduğunu da ifade eden Bakan Kılıç, "Yerli ve milli olan politikaların ülkemizin önünü açacağına inanıyoruz. Bu milli ve yerli politikaların bir uzantısı ve temel taşlarından birisi de Kayseri'deki 90 yıllık geçmişe sahip KCETAŞ'tır" diye konuştu.



"Büyükşehir hisselerinin artması Kayseri'ye en büyük hediye"

KCETAŞ'ın uzun süre yönetim kurulu başkanlığını yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de konuşmasında şirketin ilk kuruluş günlerini anlattı. Bünyan'da ilk elektrik üretimine başlandığında elektriğin nasıl satılacağının bilinmediğini ifade eden Bakan Özhaseki, o günkü yöneticilerin Kayseri zekasıyla İstanbul'dan iki kamyon ütü getirmek suretiyle promosyon olarak dağıttıklarını ve böylece elektrik kullanımının yaygınlaştığını kaydetti. KCETAŞ'ın bugün çok daha değerli bir şirket haline gelmesini sağlayan başta mahsuplaşma olmak üzere bazı uygulamaları da anlatan Bakan Özhaseki, mahsuplaşma döneminde yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Şirketteki Büyükşehir Belediyesi hisselerini nasıl artırdıklarını da dile getiren Bakan Özhaseki, "Büyükşehir hisselerini yüzde 51'e çıkarmak Kayseri'ye en büyük hediyem olmuştur" diye konuştu.

Bakan Mehmet Özhaseki, konuşmasının ardından şirket ortaklarından Sema Cıngıllıoğlu'na bir plaket verdi. Konuşmaların ardından katılımcılar sahnedeki KCETAŞ Puzzle'ını yaptılar ve günün anısına imzaladılar. Gecenin sonunda KCETAŞ atkısıyla basın mensuplarına poz verildi ve 90'ıncı yıl pastası kesildi.