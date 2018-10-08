“Enflasyonla Mücadelede Hükümetimizin Sonuna Kadar Yanındayız”

Müsiad Genel Başkanı Abdurrahman Kaan açıklamasında şunları kaydetti: “MÜSİAD olarak geçmişten bugüne üretim ekonomisi esasıyla büyümeyi ve yerli ve milli üretim konusunu kendimize şiar edindik. Bizler, "Meselemiz Türkiye Olsun" diyerek yola çıktık ve attığımız her adımı bu şuurla yerine getirdik. Yine aynı şuur ve hissiyatla göreve geldiğimiz ilk günden bu yana, her platformda enflasyonla mücadele konusuna dikkat çektik.



Enflasyon; ekonomik olduğu kadar, sonuçları bakımından sosyal bir olgu niteliği taşımaktadır. Bu nedenle enflasyonu yalnızca "fiyatlar genel düzeyinde gözlenen artışlar" olarak değerlendirmek yetersiz olacaktır. Enflasyonla birlikte değer kaybeden yalnızca para birimi değil; aynı zamanda işverenin üretim azmi, işçinin alın teri; yani milletin servetidir. Bu bağlamda üreticisinden tüketicisine, kamu sektöründen özel sektörüne kadar ekonomi içerisinde yer alan bütün aktörler olarak, enflasyonla mücadelede topyekûn bir duruş sergilemek zorundayız.”



Başkan Kaan sözlerini şöyle sürdürdü: “Eylül ayı itibariyle %24,5 seviyesine yükselen enflasyon oranında, döviz kurunda gözlenen dalgalanmaların etkisiyle artış kaydeden girdi maliyetlerinin etkisi elbette yadsınamaz. Ancak "Yüksek Kur - Yüksek Enflasyon" sarmalından çıkış noktasında; iş dünyasının temsilcileri olarak bizler, enflasyonla mücadelede ekonomi yönetiminin alacağı her türlü karara destek vermeye ve elimizi taşın altına koymaya hazırız. Bu bağlamda, MÜSİAD olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklayacağı enflasyonla mücadele paketini sonuna kadar destekleyeceğimizi ifade etmek isteriz.”



Haber: Remzi Yıldırım