“Engelleri hep birlikte aşalım” Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, toplumu engelli bireyler konusunda daha duyarlı olmaya ve zihinlerdeki engelleri kaldırmaya davet ederek "Engelleri hep birlikte aşalım" dedi.

10 Mayıs 2020 Pazar 17:18