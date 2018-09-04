Engelleri kaldıran gönül belediyeciliği

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in sık sık vurguladığı insana yatırımın en önemli projelerinden olan Engelsiz Çocuk Evi, Beyazşehir Mahallesi’nde hizmet veriyor. Engelsiz Çocuk Evi’nin kendilerini en çok mutlu eden projelerden biri olduğunu ifade eden Başkan Mustafa Çelik, “İnsana yatırım konusunu slogan olmaktan çıkarttık ve eyleme dönüştürdük. Gönül belediyeciliğinde de Türkiye’ye örnek projeleri hayata geçiriyoruz. Engelsiz Çocuk Evi, 4-12 yaş arası özellikle zihinsel engelli, otistik ve down sendromlu çocuklarımızın haftada bir gün eğitim ve bakımının yapıldı, bu şekilde ailelerinin de dinlendirildiği bir yer. Buraya gelen çocuklarımız hem sosyalleşiyor, hem de verilen eğitimlerle farklı beceriler kazanıyor” dedi.

Engelsiz Çocuk Evi, açılışının üzerinden 1,5 ay dahi geçmeden 70 çocuğa hizmet verir hale geldi. Şehrin farklı bölgelerindeki ailelerden gelen talepler üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, yeni engelsiz çocuk evlerinin açılacağını belirtti. Belsin ve Talas ile Mimarsinan Parkı içinde de Engelsiz Çocuk Evleri yapılarak engelleri kaldıran bu önemli hizmetin yaygınlaşması sağlanacak.