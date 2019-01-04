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ENGELLİ 52 GENÇ MEMUR OLDU

Aile ve Sosyal Politikalar Kayseri İl Müdürü Nevzat Özer Kayseri’deki özel eğitim kurumlarında yetişen ve daha önce eğitimlerini tamamlayan 63 gençten 52’sinin devlet memuru olarak atandıklarını açıkladı.

ENGELLİ 52 GENÇ MEMUR OLDU
5 YENİ MEZUN DAHA
İl Müdürü Özer Kayseri 75. Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitimlerini yeni tamamlayan ve devlet korumasında olan 5 gencin de bu sene devlet memuru olduğunu hatırlatarak, “Bu gençlerimiz engelleri aşarak devletimizin baba şefkatiyle eğitimlerini aldılar ve hepsi de devletine hizmet etmek üzere memur olarak atandılar. Bu bizim için çok gurur verici ve duygulandıran bir sonuçtur. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

HAYATA TUTUNMALARI ÖNEMLİ
Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer devlet korumasında olan 5 gencin de eğitimlerini tamamlayarak son yapılan atamada değişik şehirlere tayinlerinin yapıldığını hatırlatarak, “Bu şekilde topluma kazandırdığımız her gencimiz göğsümüzü kabartmaktadır. Bu gençlerimizin bir meslek sahibi olarak hayata tutunmaları çok önemli” dedi. 75.Yıl Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitimlerini tamamlayan ve dördü Milli Eğitim Bakanlığı biri de Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde atamaları yapılan 5 gencin isimleri şöyle; Mustafa Ataş, Mustafa Çınar, Suat Kaya, Ali Arık ve Bayram Tınastepe.

 
 

Haber Merkezi

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