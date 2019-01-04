ENGELLİ 52 GENÇ MEMUR OLDU Aile ve Sosyal Politikalar Kayseri İl Müdürü Nevzat Özer Kayseri’deki özel eğitim kurumlarında yetişen ve daha önce eğitimlerini tamamlayan 63 gençten 52’sinin devlet memuru olarak atandıklarını açıkladı.

04 Ocak 2019 Cuma 10:50