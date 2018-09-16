Engelli genç yaşadığı sıkıntıları çektiği kısa filmle anlattı

23 yaşındaki Hikmet Ekiz, engelli olarak yaşadığı zorlukları çektiği kısa film ile anlattı. "Önemli olan azmedip başarmak, engelli olmak bir şey değil" diyen Ekiz, "Engelli olduğum için insanların bazı davranışları gücüme gidiyor. Kimisi yolda durmuyor, kimisi hor görüyor. Ben de bu filmi çekerek yaşananları anlatmalıyım diye düşündüm. Yaşananları topluma yansıtmalıyım dedim. Hem hayatta hem çevrede engellilerin bir yeri olsun diye çekeceğim filmin senaryosunu yazdım" dedi.



Kısa filme rehabilitasyon merkezindeki öğretmenlerinin büyük katkısının olduğunu belirten Ekiz, "Sağ olsun bana yardımcı oldular. Umarım bu çektiğim filmle engelli kardeşlerimize yardımcı olabilmişimdir. Ben buradan şu mesajı vermek istiyorum. Burada kim olursa olsun bir engelliye sen yapamazsın, başaramazsın deseler bile kendilerine olan inançlarını yitirmesinler. Azmedip yaparlarsa gerçekten oluyor. Ben ilkokul mezunu bile değildim. 17 yaşında kendi başıma oturup düşündüm, benim artık bir şeyler yapmam lazım diye. Gerekli kurum ve kuruluşlara başvurdum. İlkokul diplomamı aldım. Ortaokul ve lise diye bu devam etti ve şuanda üniversite okuyorum. Okumanın yaşı yoktur. Asıl engel önümüze koyulan engellerdir. Asıl engel kendimize engel yapmamızdır. Senaryoları bizzat kendim yazdım. Filmde oynayanlar rehabilitasyon merkezinden hocalarımdır. Sağ olsunlar bana çok yardımcı oldular. En çok da Tahir hocam bana destek verdi. O bana yapabilirsin ve başarabilirsin dedi. Beni hep motive ettiler. Onun sayesinde bir şeyleri başardım. Buradan kendisine çok teşekkür ediyorum. Birçok engelli kardeşimiz aynı benim gibi üniversiteyi bitiriyor, liseyi bitiriyor ve sınava giriyor. Hiçbir iş alamıyorlar. Devlet kurumlarına veya özel kurumlara gittiğimizde bizi gönderiyorlar. Bu engelli kontenjanlarının genişletilmesini istiyorum. Engellilerimiz iş istiyor. Engellilerimiz sosyal anlamda daha aktif olmak istiyor" dedi.

