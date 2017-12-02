Engelli memur sayısı 50 bine ulaştı

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Sosyal Farkındalık Federasyonu tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen program Kültür Turizm Müdürlüğü Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye'de engellilere ait birçok çalışmanın AK Parti tarafından yapıldığını söyledi.

Engelli bireylerin sosyal hayata katılmaları ile alakalı kolaylaştırıcı tedbirlerin uygulamaya geçilmesi gerektiğini vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"2010 yılında engelliler için pozitif ayrımcılığın anayasal güvence altına alınması ile ilgili değişiklikleri hep beraber aldık. 2007 yılında Birleşmiş Milletler engelli hakları sözleşmesini ilk imzalayan ülkeler arasında Türkiye'de var. Burası önemli, 2002 yılında 5 bin 777 engelli kardeşimizin memur sayısı 2017 yılında 49 bin 873'e ulaştırdık. Özel ve kamuda istihdam edilen engelli personel sayısı 2017 yılında 101 bini geçti. Engelli kardeşlerimize birçok proje yapıldı ve yapılmaya devam edilecek."

Sosyal Farkındalık Federasyonu Başkanı Kadir Can Gökalp de engelliler ile ilgili AK Parti zamanında birçok yeni desteğin uygulanmaya başladığını ifade etti.

Program Gökalp'in, engelli olma sürecini ve yaşadığı sorunları anlattığı sunumu ile son buldu.

AA

