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Engelli vatandaşlar için yaşam merkezi kurulacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile şehre kazandırılacak olan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nin inşaatı hızla ilerliyor. Büyükşehir Belediyesi, Engelsiz Yaşam Merkezi kompleksi içerisine modern bir spor salonu da inşa edecek.

Engelli vatandaşlar için yaşam merkezi kurulacak
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi Kompleksi içerisine Büyükşehir Belediyesi’nce yapılacak olan spor salonunun projesinin hazırlandığını söyledi. Büyükkılıç, kompleks içerisindeki Engelsiz Spor Salonu’nun, tüm birimleriyle engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun olarak tasarlandığını belirtti.
Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi kompleksi içinde yer alacak olan Engelsiz Spor Salonu’nun, kompleks içindeki engellilerimizin sportif faaliyetler yapmalarını sağlamanın yanında yararlanmak isteyen vatandaşların ihtiyacına da cevap vereceğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Yaklaşık bin m2’lik bir kullanım alanına sahip olacak olan Engelsiz Spor Salonu’nda; kapalı basketbol, voleybol, hentbol ve tenis sahası, tribün, antrenman salonu, bay-bayan soyunma odaları gibi birimler yer alacak. Engelsiz Spor Salonu için kısa süre içinde ihaleye çıkılacak ve yapımına hızla başlanacak” dedi.
Haber: Şura Gögebakan
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