Engelli vatandaşlar için yaşam merkezi kurulacak Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile şehre kazandırılacak olan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nin inşaatı hızla ilerliyor. Büyükşehir Belediyesi, Engelsiz Yaşam Merkezi kompleksi içerisine modern bir spor salonu da inşa edecek.

05 Mart 2020 Perşembe 11:28