Engelli ve şehit yakını çocuklar için At Şenliği

Kentte bulunan bir at çiftliğinde düzenlenen şenliğe, 2’si şehit yakını olmak üzere 17 öğrenci katıldı. Şenlikte, atları seven çocuklar, önce ata binmeyi öğrendi, daha sonra polisler eşliğinde ata binerek gezi. Polis ağabeyleri ve ablalarından destek alan çocuklar, at ile tur attıktan sonra fotoğraf çekindi.

Şenlik hakkında bilgiler veren Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Murat Kalpakçı, “Zihinsel engelli çocuklarımızın sosyal hayata adaptasyonlarının sağlanması ve onların içindeki hayvan sevgisini biraz daha ortaya çıkarmak maksadıyla at binme şenliği düzenledik. Bu kapsamda ilimizde bulunan 15 engelli çocuğumuz ve 2 şehit yakınıyla birlikte buradayız. Çocuklarımızla birlikte bu şenliği sürdürüyoruz. Çocuklarımız arasında ilk defa ata binenler var. Atı ilk defa seven ve dokunan çocuklarımız var. Onlar açısından da çok güzel bir deneyim olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamdaki faaliyetlerimizi de devam ettireceğiz. Çocukların buraya gelirken ki halleri ile buradan çıkıştaki halleri çok farklı oluyor. Onların hayvanlara yaklaşımı ve duygularını daha rahat ifade etmelerini çok rahat gözlemleyebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Şenliğe katılan öğrencilerden Buket Çolak, “Atları çok sevdik. Polis ağabeylerimiz bizi buralara getirdiler. Onlara teşekkür ediyoruz. İlk defa geliyorum. Geldiğim içinde çok mutlu oldum” dedi.

Şehit yakını Bülent Evgötüren de, “Buraya geldiğimde çok mutlu oldum. Polis ağabeylerimize teşekkür ediyorum. Ata ilk bindiğimde biraz korktum ama sonra alıştım” diye konuştu.

İHA

