Engelliler için hazırlanan programı engelliler sundu 

İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından Dünya Engelliler Günü dolayısıyla “Yıldızlar Engel Tanımaz” adlı program düzenlendi.



Şehir Tiyatrosu’nda düzenlenen programa, Vali Süleyman Kamçı, Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, İl Müftüsü Şahin Güven, ilçe müftüleri, engelli vatandaşlar ve davetliler katıldı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, görme engelli Yunus Emre Selçuk kabartma Kur’an-ı Kerim okurken, işitme engelli İrem Balcı da, işaret diliyle Türkçe mealini okudu. Programın sunuculuğunu yapan yüzde 90 görme engelli, Sinan Özalp da, kendisine böyle bir görev verildiği için mutlu olduğunu söyleyerek, çok heyecanlı olduğunu belirtti.



Programda konuşan Vali Süleyman Kamçı, "İnsan, Allah’ın yeryüzünde yarattığı en değerli ve en üstün varlıktır. Yaratılış ve temel haklar bakımından insanlar arasında hiçbir fark yoktur. İnsan, bazen nimetler ile bazen de dertlerle imtihan olur. Bu bilinçle yaşamak her türlü engelleri aşmada asıl çözüm noktası olacaktır. Engelliler toplumumuzun bir parçasıdır. Engelli kardeşlerimizin tıbbi tedavileri gibi manevi tedavileri de mutlaka gereklidir. Sorumlu kişi ve kurumlar tarafından bu husus ihmal edilmemelidir. Toplum olarak onların ve ailelerinin yanında olmak hem vatandaşlık hem de kardeşlik görevlerimizden birisidir. Peygamber efendimiz engelli kardeşlerimizi daima yüreklendirmiş ve onları motive etmiştir. Onun hayatında engellileri istihdam konusunda etkileyici örnekler vardır” diye konuştu.



İl Müftüsü Şahin Güven ise, “Engelsiz bir hayata koşmak ve engelli kardeşlerimizin hayatına yardımcı olmak amacıyla bir farkındalık oluşturmak için bizlerde hem bir program düzenleyelim hem de ödüllerimizi verelim istedik. İl Müftülüğü olarak 2016 yılının haziran ayından itibaren görevde olan engelliler koordinatörlüğümüz ile bir takım faaliyetler gerçekleştirdik. Bunlar, Peygamber Efendimizin bizlere yol göstericiliği neticesinde gerçekleştirilmiştir” ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından il ve ilçe müftülükleri tarafından alınan tekerlekli sandalyeler, ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara verildi ve düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi. Programın ardından engelli vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çekinen Vali Kamçı, vatandaşların sıkıntılarını dinledi.

İHA

