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ENGELLİLERİN BİR GÜNLÜK ASKERLİK HEYECANI

Engelliler Günü nedeniyle Kayseri'de 80 engelli temsili olarak bir günlüğüne askerlik yaptı.

ENGELLİLERİN BİR GÜNLÜK ASKERLİK HEYECANI
Kayseri'de 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda 40 ve Kayseri General Adnan Doğu Kışlası'nda 40 engelli olmak üzere 80 engelli bir günlüğüne temsili askerlik yaparken, aileleri de büyük sevinç yaşadı. Anadolu Sakatlar Derneği Genel Başkanı Osman Kılıç konu hakkında yaptığı açıklamasında, "80 engelli kardeşimiz bir günlüğüne temsili askerlik yaptı. Engelli kardeşlerimizin kışlalarda girişleri yapıldı ve saç traşı oldular. Askeri elbiseleri giyerek yemin ettiler, plaket töreni oldu ve askerlerimizle birlikte yemek yediler" dedi.
Engelli ailelerinin yemin töreni sırasında büyük mutluluk yaşadığını bildiren Kılıç, "Geçit töreninde de aileler duygusal anlar yaşadı. Bize bu fırsatı veren yetkililerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

İHA
 
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