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Engelsiz Çocuk Evi açılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Beyazşehir Engelsiz Çocuk Evi’nin ardından zihinsel farklılıkları bulunan çocuklar için ikinci bir merkez daha kazandırdı. Hayırsever desteğiyle yapılan Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi, 6 Eylül Cuma günü saat 10.00’da hizmete açılacak.

Engelsiz Çocuk Evi açılıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mimarsinan Parkı’nda yapılan Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi’ni ziyaret etti. 6 Eylül Cuma günü açılışı yapılacak olan Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi’nde incelemelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, tüm birimleri gezerek bilgi aldı. 250 metrekare büyüklüğündeki Engelsiz Çocuk Evi içerisinde Dinlenme Odası, Eğitim Odası, Oyun Odası, Uyku Odası ve Yemek Salonu gibi birimler bulunuyor. Engelsiz Çocuk Evi’nde 4-12 yaş grubundaki zihinsel farklılıkları bulunan çocuklar, haftanın bir günü evlerinden alınarak bakım ve eğitimleri Büyükşehir Belediyesi’nce gerçekleştirilecek.
Beyazşehir Engelsiz Çocuk Evi’nden halen 100 çocuk faydalanıyor.



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