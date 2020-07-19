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Engelsiz Eğitim Sendikası üyeleri kahvaltıda bir araya geldi

Kayseri Engelsiz Eğitim Sendikası üyeleri, kahvaltı programında bir araya geldi.

Engelsiz Eğitim Sendikası üyeleri kahvaltıda bir araya geldi

Programda açıklamalarda bulunan Engelsiz Eğitim Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Resul Partici, ‘Engelli olmak bir eksiklik değil yalnız fiziksel bir farklılıktır’ dedi. Sendikanın kuruluşu hakkında bilgiler veren Partici; “Hafta sonu tatillerinizi evde geçirmek yerine bizlerle burada buluşmayı tercih ettiniz hepinize teşekkür ediyorum. Engelsiz eğitim çalışanları adına bir sendika kurmayı tercih ettik. Neden böyle bir sendika oluşumu içerisinde girdik, ülke nüfusumuzun 12.29’unu engelli bireyler oluşturmaktadır. Ülkemizde 10 milyon engelli insanımız mevcut. Bu rakam aileler ile birlikte düşünüldüğünde yaklaşık 30 milyon insanımız engelli bireylerin karşılaşmış oldukları sorunlardan olumsuz etkilenmektedir. Ülke nüfusumuzun 3’de birini engelli bireylerin karşılaşmış oldukları sorunlarla olumsuz etkilenmektedir. 2000’li yılların başından bu yana engelli bireylerin gerek ulaşımda, sağlıkta, istihdamda ve eğitimde olması gereken yönde birçok iyileştirme hareketine gidildiğini hepimiz görmekteyiz. Engelsiz eğitim çalışanları olarak şunu söylüyoruz, engelli olmak bir eksiklik değil yalnız fiziksel bir farklılıktır” ifadelerini kullandı.

İHA

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