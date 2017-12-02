Engelsiz engellilerden Başkan Çelik’e ziyaret

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer, Sosyal Farkındalık Federasyonu Genel Başkanı Kadir Can Gökalp ve Psikolog İlknur Peder Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret etti.

Doğuştan iki kolu ile bir bacağı olmayan ve 18 yaşından sonra tüm okulları dışarıdan bitirerek üniversite mezunu olan Psikolog İlknur Peder, Başkan Mustafa Çelik’e 'Elim Sende' isimli kitabını imzaladı. Hayatı boyunca göstermiş olduğu azmi nedeniyle İlknur Peder’i tebrik eden Başkan Çelik, kitabı en kısa sürede okuyacağını belirterek teşekkür etti.

Kendisini engellerin aşılmasına adayan Sosyal Farkındalık Federasyonu Genel Başkanı Kadir Can Gökalp de Başkan Çelik’e 'Mevzuatımızda Engelli Hakları' adlı kitabını hediye etti. Kitabı inceleyen Başkan Çelik, Gökalp’e teşekkür etti.

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