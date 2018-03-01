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Erbakan için Kur'an okunacak

Saadet Partisi İl Başkanlığı tarafından Merhum lider Prof. Dr. Necmettin Erbakan anısına bugün akşam namazı sonrasında Hunat Camii’nde Kur’an ziyafeti düzenlenecek.

Erbakan için Kur'an okunacak
Saadet Partisi Genel Başkanı Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan,  vefatının 7. yıldönümünde çeşitli etkinliklerle anılıyor.
Erbakan için bugün akşam namazı sonrasında İl Başkanlığı tarafından Hunat Camii’nde “Kur’an ziyafeti” programı gerçekleştirilecek.
İl Başkanı Mahmut Arıkan, merhum liderleri saygıyla andıklarını dile getirerek, vatandaşları camiye davet etti.
Kayseri Gündem
 
 
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