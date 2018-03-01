Erbakan için Kur'an okunacak

Saadet Partisi Genel Başkanı Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan, vefatının 7. yıldönümünde çeşitli etkinliklerle anılıyor.
Erbakan için bugün akşam namazı sonrasında İl Başkanlığı tarafından Hunat Camii’nde “Kur’an ziyafeti” programı gerçekleştirilecek.
İl Başkanı Mahmut Arıkan, merhum liderleri saygıyla andıklarını dile getirerek, vatandaşları camiye davet etti.
Kayseri Gündem
Erbakan için bugün akşam namazı sonrasında İl Başkanlığı tarafından Hunat Camii’nde “Kur’an ziyafeti” programı gerçekleştirilecek.
İl Başkanı Mahmut Arıkan, merhum liderleri saygıyla andıklarını dile getirerek, vatandaşları camiye davet etti.
Kayseri Gündem