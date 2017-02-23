Erciyes A.Ş. ile İstikbal sponsorluk imzaladı

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı ile Boydak Holding Pazarlama Genel Koordinatörü Bilal Uyanık, FIS Snowboard Dünya Kupası ana sponsorluğu protokolü imzalamak üzere Erciyes Kayak Merkezinde müsabakanın yapılacağı Develi Kapı’da bir araya geldi.

Burada açıklamalarda bulunan Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, Bilal Uyanık’a dünyanın en iyi 120 snowboard sporcusunu buluşturacak global organizasyona sağladıkları katkıdan dolayı teşekkürlerini iletti. Cıngı, “Aslında bu destek sadece sportif ve reklama dayalı bir destek olmayıp aynı zamanda hem Erciyesimizin hem Kayserimizin hem de Türkiyemizin yaklaşık 2 milyar insana canlı yayınla ulaşacak global çapta tanıtımına da yapılan bir destektir. Bunun için İstikbal milli boyutu da ağırlık kazanan manevi bir yaklaşımla bu sponsorluğa girmiştir. Kendilerine şehrimiz adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

İstikbal markası adına konuşan Bilal Uyanık ise, “Uluslararası kış sporlarında Erciyes’in ikinci kez tercih edilmesi şehrimiz için bir fırsattır. Şehrimiz ve ülkemizin turizmine ciddi katkı sağlayacak ve tüm dünyaya Kayseri’nin reklamını yapacak bu fırsatı iyi değerlendirmek gerekli. Dünyanın sayılı kayak merkezleri haline giren Erciyes’i bu tip organizasyonlarla destekleyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ve Erciyes A.Ş.’ye teşekkürlerimizi sunuyoruz. İstikbal olarak organizasyona katılan herkese ev sahipliği yapmanın gururunu taşıyoruz.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından ana sponsorluk protokolü imzalandı.

İHA

