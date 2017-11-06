Erciyes beyaza büründü

Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kayak severlerin yüzünü güldürürken, kar kalınlığı yüksek kesimlerde 10 santime kadar yükseldi. Bu yıl kar yağışının geçen yıla göre biraz daha erken geldiğini ifade eden Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, yaz boyunca sezon hazırlıklarının devam ettiğini söyledi. Tekir Yaylasında kar yağışının yol temizleme çalışması yaptıracak kadar yağdığını sözlerine ekleye Cıngı; “Sonbaharın başlamasıyla beraber Erciyes, sezonun işaret fişekleri olarak kar yağışı almaya başlar. Netice itibariyle Ekim ayında zirvelerde başlayan kar yağışımız, Ekim sonu ve Kasım başı itibariyle artık 2 bin metrelerine kadar kar yağışı gerçekleşti. Biz netice itibariyle sezon boyu kış mevsimi için çalışmakla beraber yağan karla daha fazla motive olup artık kışın iyice yaklaştığını hem şirket hem halkımız olarak daha yakinen takip etmiş oluyoruz. İnşallah bu yağan yağışların 15 Kasım’dan sonra gelen karla beraber Erciyes’te pistleri açabilmemiz için gerekli kar kalınlığına ulaşacağız ve vatandaşlarımızın kayak sezonunu başlatmış olacağız. Hedefimiz 1 Aralık itibariyle pistlerimizi kayak severlerin hizmetine sunmak olacak. Bu uğurda çalışmalarımız yaz boyu devam etti. Hem mekanik sistemimizin bakımı hem pistlerimizin revizyonu hem de suni karlama sistemlerimizin teknik bakımlarını hazırladık. Bu sene sanki biraz daha erken geldi kar, Kasım başı itibariyle 2 bin 200 metre Tekir Yaylasında yol temizleme ihtiyacı hissettirecek boyutlara kadar ulaştı. Ümit ediyoruz bu şekilde bereketli, güzel, bol kar yağışlı bir sezon geçiririz” ifadelerini kullandı.



Öte yandan, kar yağışının etkili olduğu Erciyes Dağı çevresinde ekipler, kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.













İHA