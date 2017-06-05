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Erciyes Dağında yüksek dağ ağaçlandırması deneme çalışmaları

Erciyes Dağında yüksek dağ ağaçlandırma ve uygulama projesi kapsamında deneme çalışmalarına başlandı.

Erciyes Dağında yüksek dağ ağaçlandırması deneme çalışmaları
Çalışmalara Ağaçlandırma Daire Başkanı İbrahim Yüzer, Kayseri Orman Bölge Müdürü Adnan Diltemiz, Kayseri Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürü Halil İbrahim Üstüner, Özellikli Alan Ağaçlandırmaları Şube Müdürü Şafak Kemaloğlu, Kayseri Orman İşletme Müdürü Özdal Yağan, Kayseri ATM şefi Erkut Uluç, Amerika Birleşik Devletlerinden gelen Thomas Meachem Jopsonve ekibi eşliğinde başlandı.
Erciyes Dağında 2 bin 450 metre rakımda deneme alanı belirlenerek 16 adet parselde uygulama yapıldı. Deneme alanına Amerika Birleşik Devletlerinden gelen Thomas Meachem Jopson ve ekibi tarafından birinci aşamada herbisit uygulaması yapıldı. İkinci aşamada ise sahaya özel aparatlarla 100 adet Sarıçam fidanı ve 100 adet Huş fidanının dikimi yapıldı.
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