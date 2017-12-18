ERCiYES EN ÇEVRECi 6. ÜNiVERSiTE

ERÜ, 619 üniversitenin sırlandığı değerlendirmede dünya üniversiteleri arasında 295. sırada, Türkiye Üniversiteleri arasında ise 6. sırada yer aldı. Türkiye’den 22 üniversitenin sıralamaya girdiği değerlendirmede ERÜ, Eğitim Kategorisinde 1, Altyapı Kategorisinde ise 2’nci sırada yer aldı.



Green Metric Sıralaması nedir?

Sürdürülebilirlikle ilgili konulara dikkat çekmeyi ve çevre bilinci konusunda küresel farkındalık oluşturmayı amaçlayan Green Metric Platformu,2010 yılında Endonezya Üniversitesi tarafından kurulmuştur. Green Metric Sıralaması, üniversitelerin yeşil kampüs ve sürdürülebilirlikle ilgili mevcut durumlarını ve politikalarını değerlendirmekte ve dünya çapında karşılaştırmaktadır. Green Metric, üniversite yöneticilerinin ve paydaşlarının ilgisini çekmek suretiyle küresel iklim değişikliği, enerji ve su tasarrufu, atık geri dönüşümü ve yeşil ulaşım ile mücadeleye daha fazla dikkat gösterilmesini teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

İHA