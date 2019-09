Erciyes kamp merkezi oluyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yahyalı Kapuzbaşı Şelaleleri’nde yaptığı incelemelerden sonra hava kararmasına rağmen bürokratlarıyla birlikte Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi çalışmalarını da inceledi. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi için ilk etapta yapılmakta olan iki futbol sahasının çalışmalarını yerinde gören Başkan Büyükkılıç, Erciyes’te aynı anda 40 takımın kamp yapabileceği bir ortamın sağlanacağını belirtti.



Kayseri’yi her alanda turizm şehri yapmak için gayret gösterdiklerini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, “Bu kapsamda kültür sanat merkezine dönüştürdüğümüz kalemizin tanıtımını gerçekleştirdik. Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi ile şehrimize çok önemli bir eser kazandırmış olduk. Ardından Kapuzbaşı Şelalelerini ve o bölgedeki mahallelerimiz ziyaret ettik. Yapılabileceklerle ilgili o bölgenin insanlarıyla görüşmeler yaptık. Erciyes’te de Yüksek İrtifa Kamp Merkezi olarak bilinen anlamlı bir projenin çalışmalarına başladık. Bu sene iki saha yapılıyor. Seneye sahaları 10’a tamamlayacağız. Ardından bölgeye bir spor salonu ve bir yüzme havuzu yapacağız. 40 takımın aynı anda kamp yapacağı bir ortam hazırlamış olacağız. Böylece Erciyes’in 12 ay kullanımına fırsat vereceğiz ve her mevsim buradan istifade edilmesini sağlayacağız. Kayseri’nin; sporun, kayağın ve turizmin merkezi olması için her türlü çalışmayı yapacağız” diye konuştu.