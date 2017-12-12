ERCiYES KAYAK MERKEZi 2018 TANITIM FiLMiNE BÜYÜK iLGi

Kayak sezonunun açılmasının ardından ilk iki hafta on binlerce kayakseverin akın ettiği Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'nin tanıtım filmi büyük ilgi gördü.

Erciyes Kayak Merkezi'nin çeşitli pistlerinde ve tesislerinde çekilen görüntülere yer verilen tanıtım filmi, "Kapat gözlerini ve nefes al. Macera başlıyor" sözleri, Kayseri'nin gece görüntüsü, peribacaları ve sıcak hava balonlarının görüntüsüyle başlıyor. Erciyes'in zirvesi, kayak pistleri ve tesislerden detay görüntülerin yer aldığı tanıtım filminde Erciyes'i tercih edenlerin bulutlara daha yakın olduğu ve keşfedeceği bir çok şeyin olduğu vurgulandı.