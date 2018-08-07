Erciyes, kışın olduğu gibi yazın da binlerce vatandaşa ev sahipliği yapıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, önceki yıllarda yaz aylarında kimsenin bulunmadığı Erciyes Dağı'nın yapılan projeler ve aktivitelerle artık vatandaşların ziyaret ettiği bir bölge haline geldiğini söyledi. Erciyes'in bir kış turizm merkezi olduğunu, kar ve kış sporlarının hakim olduğu, bazı Pazar günleri 50-60 bin insan sirkülasyonuna şahit olduklarını belirten Cıngı; "Park yerleri doluyor. Kafeteryalar, restoranlar, pistlerde kayak yapan insan sayısı on binlere yaklaşıyor. Dolayısıyla bu özelliğiyle Erciyes Allah’a şükür yavaş yavaş yapmış olduğu uluslararası müsabakalarla, organizasyonlarla da global çapta bir kış turizmi merkezi olmaya yolunda emin adımlarla ilerliyor. Dolayısıyla kışın ziyaretçi sayısı da çok çok fazla. Fakat yazın da çok radikal düşüşlere şahitlik etmiyoruz. Vatandaşlarımız aslına bakarsanız, düzen, tertipli bir idare olduğu müddetçe o bölgeyi ziyaret ediyorlar. Daha öncesinden hakikaten in, cin top oynarken yazları Erciyes’te oluşan bisiklet parkurları, zirve tırmanışları, çadır kamp alanları oluştuğu müddetçe vatandaşlarımızın ilgi alakası da arttı. Hafta içi bile zaman zaman gondollarımız çalışıyor. Biliyorsunuz Hacılar ve Tekir kapı da dört mevsim hizmet veriyor. Gondollarımıza binen, inen insan sayısı dört bini buluyor yazın, hafta sonları 5 binlere ulaşıyor. Bu da demektir ki hafta içi normal bir günde Erciyes’te en az 2-3 bin insan sayısı sirkülasyonuna şahitlik ediyoruz. Hafta sonu bu rakam 20 bin, 25 bini buluyor. Hakikaten Kayseri'nin en yoğun trafiğini yaşadığı yatırımlarından bir tanesi,Erciyes. Özellikle cumartesi Pazar günleri özellikle de gurbetçi vatandaşlarımızın yoğun olarak bölgelerine geldiği Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında da Erciyes Allah'a çok şükür binlerce sayıda vatandaşımızı misafir etmeye devam ediyor. Burada vatandaşlarımız geliyorlar gondola biniyorlar. Yukarı çıkıyorlar orada çay, kahve içiyorlar. Bir Erciyes manzarası seyrediyorlar. Bazılarının çok hoşuna gidiyor, geliyor çadır kiralıyor geceyi Erciyes’te geçiriyor. Yiyorlar, içiyorlar keyifli bir ortam var ve misafirlerimiz de bu ortamdan istifade ediyorlar" diye konuştu.

