Erciyes'te Turizm Zirvesi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes’te turizm işletmecileri ve yatırımcılar ile kurum ve kuruluşların temsilcileriyle bir araya geldi. Başkan Memduh Büyükkılıç, turizmi çeşitlendirerek Kayseri’yi turizmde hak ettiği noktaya getirmek için gayret ettiklerini söyledi.

14 Ekim 2019 Pazartesi 13:05