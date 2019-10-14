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Erciyes'te Turizm Zirvesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes’te turizm işletmecileri ve yatırımcılar ile kurum ve kuruluşların temsilcileriyle bir araya geldi. Başkan Memduh Büyükkılıç, turizmi çeşitlendirerek Kayseri’yi turizmde hak ettiği noktaya getirmek için gayret ettiklerini söyledi.

Erciyes'te Turizm Zirvesi
Erciyes’te bir otelde yapılan turizm zirvesine Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili bürokratları, kurum ve kuruluşların yöneticileri ile turizm işletmecileri ve yatırımcılar katıldı.
Başkan Büyükkılıç, toplantıda Kayseri turizminin gelişmesi ve daha fazla turistin ağırlanması için yapılması gerekenlerle ilgili tüm katılımcıların görüşlerini aldı. Toplantı sonrası yaptığı açıklamada amaçlarının Kayseri’yi turizmde hak ettiği yere getirmek olduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, turizm işletmecileri ile kurum ve kuruluşların bu amaca destek vereceklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak turizmi çeşitlendirmek için gerekli çalışmaları yapacaklarını dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Zaman zaman bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunacağız. Kayseri ve Kayseri’nin değerlerini ön plana çıkarmak asli görevimiz olacaktır” dedi.

Kurumsal

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