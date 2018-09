Erciyes Teknopark’ta Hızlı Ve Etkili Problem Çözme Tekniği Eğitimi Düzenlendi

Erciyes Teknopark tarafından düzenlenen hızlı ve etkili problem çözme becerisi eğitimi ile ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof.Dr.Mahmut Doğan şunları söyledi:

”TRIZ yaklaşımı, İngilizce ‘Theory of the Solution of Inventive Problems’, Türkçe ‘Yaratıcı Problem Çözme Teorisi’ olarak tanımlanmaktadır. TRIZ; üniversitelerde, teknoloji transfer ofislerinde, şirket süreçlerinde ve Ar-Ge merkezlerinde, meydan okuyucu problemlere çözüm sağlayıcı, patent fikri oluşturan, hızlı problem çözmeye yardımcı, yaratıcılık geliştirme ve sistematik inovasyon geliştirme aracıdır. Günümüzde firmalar, profesyoneller ve akademisyenler problemlerini hızlı çözmek zorundalar. Özellikle yeni ürün ve müşteri odaklı hizmet geliştirme sürecinde tüm ekiplerin daha yaratıcı olmaları beklenmektedir. TRIZ; sistematik problem çözme yaklaşımı olmasının yanı sıra, birçok yaratıcılık yaklaşımı ile bugün birçok firma için en çok tercih edilen problem çözme ve inovasyon gerçekleştirme aracı olarak kullanılmaktadır. Bu eğitimle TRIZ yaklaşımının temelleri sunulurken birçok örnekle yöntemin çalışma yaşamında kullanımı pekiştirilmiştir.”



Eğitimle, akademisyenlere ve yöneticilere hızlı problem çözme konusunda katkı sunmayı hedeflediklerini kaydeden Prof. Dr. Doğan, Triz yaklaşımının sağladığı katkıları şu şekilde sıraladı: “Çalışanların yaratıcılık seviyelerinin yükseltilmesi, inovatif ürün ve süreç tasarımı için yeni araçların öğrenilmesi, buluşla ve fikri mülkiyet ile sonuçlanacak çalışma felsefesi, yüksek problem çözme motivasyonunun sağlanması, TRIZ yaklaşımı ile rakipler arasında fark yaratılması.”