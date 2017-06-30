Erciyes, uluslararası dağ koşusuna ev sahipliği yapacak

Erciyes AŞ'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl ikincisi kez düzenlenen ve Uluslararası Patika Koşuları Birliği (International Trail Running Association - ITRA) sertifikalı Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Koşusu'na ABD, Tayvan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerden başvuru yapıldı. Koşuya katılan sporcular, uluslararası değeri olan puan kazanma ve global yarışlara katılma hakkına sahip olacak.

Doğa ve sporun bir arada olduğu dağ koşusu, 4 farklı kategoride yapılacak. Erciyes’in zirvesini 360 derece koşacak olan atletler, hem Erciyes’in engebelerine hem de uzun mesafeye karşı direnç gösterecek.

Kurum Haberi

