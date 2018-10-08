Erciyes Üniversitesi Durağında Da Çorba Dağıtılacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, “Okuyan ve Okutan Şehir” hedefiyle gerçekleştirilen Kitap Fuarı için hemen her fırsatta çağrıda bulunarak herkesi Kitap Fuarı’na davet ediyor. Yeni haftaya erken saatlerde Erciyes Üniversitesi’nde başlayan Başkan Çelik, Gevher Nesibe Hastanesi karşısındaki otobüs duraklarında yapılan çorba ikramına bizzat katılarak öğrencileri Kitap Fuarı’na davet etti. Başkan Çelik öğrencilere sıcak çorba ile birlikte kitap dağıttı ve “Kültüre de doymanız için hepinizi Kitap Fuarı’na bekliyorum” dedi.



Bir süre öğrencilerle ve şehir dışından üniversite hastanesine gelen hasta yakınlarıyla birlikte oturup sohbet eden ve onlarla çorba içen Başkan Mustafa Çelik, öğrencilere okullarında başarı diledi, hastaları için üniversite hastanesine gelenlere de geçmiş olsun dileklerinde bulundu.



REKTÖR ÇALIŞ DA KATILDI

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik’in öğrencilerle sohbetine bir süre sonra Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da katıldı. Rektör Çalış ile birlikte öğrencilerle sohbet eden Başkan Mustafa Çelik, üniversite yönetimi ve öğrencilerden her sabah sıcak çorba ikramı için teşekkür aldı. Başkan Çelik’e, öğrencilerden çorba ikramının yaygınlaştırılması talepleri de geldi.



BAŞKAN ÇELİK’TEN ÖĞRENCİLERE MÜJDE

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, öğrencilerden gelen talepler üzerine üniversite hastanesi karşısından sonra Erciyes Üniversitesi tramvay duraklarında da çorba dağıtımı başlatacaklarını açıkladı. Sıcak çorba hizmetinin ne denli önemli olduğunu öğrencilerle birlikteyken daha iyi gördüklerini dile getiren Başkan Çelik, “Öğrenciler ve öğrenci okutanlar bu hizmetin ne kadar önemli olduğunu bilirler. Öğrencilerimizin talebi üzerine çok yakında Erciyes Üniversitesi Tramvay Durağında da çorba dağıtımına başlayacağız. Şimdi günde 1200 olan dağıttığımız çorba sayısı günde 3 bine yaklaşacak” dedi.

