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ERCİYES ÜNİVERSİTESİ'NDE ASİSTAN DOKTORLAR İSYANDA

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hastaneleri'nde görevli asistan doktorların performans ödemelerinin yapılmaması asistan doktorları çileden çıkardı.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ'NDE ASİSTAN DOKTORLAR İSYANDA
Gerek sosyal medya yoluyla gerekse mail yoluyla gazetemize mesaj gönderen asistan doktorlardan bazıları olayın ERÜ yönetiminden kaynaklandığını ifade ederek, Koronavirüs salgını boyunca en ön saflarda mücadele eden asistan doktorların hak mağduriyeti yaşadığına dikkat çektiler.

Pandemi döneminde asistan hekimler ve diğer sağlık çalışanlarına Bakanlık tarafından ek ödemelerinin tavandan yapılacağı açıklanmıştı. Ancak Erciyes Üniversitesi Hastaneleri'nde görevli asistan doktorların performans ödemelerinin yapılmaması ve hatta bu ödemelerin polikliniklere uğramayan hocalara yapıldığı da iddia ediliyor.

ERÜ gibi üniversite hastanelerinde asistan doktorların çok aktif olduğunun altı çizilirken, hocaların yerine hastalarla ilgilenen asistan hekimlerin haklarının yendiği öne sürülüyor.

Hatta pandeminin başladığı günlerde hocalara ait otoparkların boş olmasını fotoğraflayan ve bunları paylaşanlar da olmuştu. Performans ücretlerinin sadece hocalara ödenmesine tepki gösteren sağlık çalışanları, salgından bugüne kadar çok azı görev yerinde olan hocaların çoğunun adeta buharlaştığını iddia ederken, ERÜ rektörü ve hastane yönetimlerinin asistan hekimler ile diğer sağlık çalışanlarının haklarını yemekle ve mağdur etmekle itham ettiler.

Sağlık çalışanları ayrıca ERÜ’de verilen yemeklerin kalitesine dikkat çekerken, hijyen kurallarına uyulmadığını da paylaştıkları fotoğraf kareleri ile göstererek tepkilerini dile getirdiler. Bunun yanı sıra sağlık çalışanları ERÜ’nün bu konuda Şehir Hastanesi'ni örnek alması gerektiğini de ifade ettiler.

Bu tepkilerden sonra ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ın konu hakkında nasıl bir açıklama yapacağı ya da adım atacağı merakla bekleniyor.
 

Haber Merkezi

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