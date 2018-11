Erciyes Üniversitesi Sanayicilerle İşbirliği İçin Sahada

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, hem iade-i, hem de işbirliği ziyaretlerini sürdürüyor. Önceki gün Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti ve Kayseri Ticaret Borsası’nı ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, bugün de Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetimini ziyaret etti. İlk olarak Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’a iade-i ziyarette bulunan Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, özellikle tarımsal alanda Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi ile yapacakları ortak çalışmaları görüştü. Rektör Çalış, Kayseri’nin tarımı ve tarımsal ürünlerin gelişiminde Erciyes Üniversitesi olarak, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi ile ortak projeler yapmayı düşündüklerini söyledi. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise, Rektör Çalış’a ziyaretinde dolayı teşekkür etti ve Kayseri’nin yararına her türlü projede tüm kurumlarla sürekli işbirliğine hazır olduklarını belirtti.

ERÜ Rektörü Çalış, daha sonra Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan’ı ziyaret etti. Rektör Çalış, üniversite-sanayi işbirliğinde önemli yer tutan Organize Sanayi Bölgesi ile özellikle nitelikli ürün geliştirme ve nitelikli teknolojide birlikte projeler yapabileceklerini kaydetti. Rektör Çalış, “Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ne teknopark kurulması için gerek arsa tahsisi, gerekse bina yapımı için Sayın Başkanımızla ortak mutabakatımız söz konusuydu. Eğer Organize Sanayi Bölgesi’ne teknoparkı kurabilirsek, burada bilim adamlarımız sanayicilerle iç içe çalışmalar yaparak, nitelikli teknoloji ve nitelikli üretim konusunda şehrimize büyük fayda sağlayabilirler. Göreve geldiğim günden başlamak üzere her platformda dile getirdiğim gibi; sanayi ile işbirliği lafta değil icraatta olmalı. Bunun için biz üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Hep sahada olacağız. Başta sanayicilerimiz olmak üzere şehrin tüm üretim dinamikleri ile sürekli işbirliği halinde çalışarak, üniversitemizin, şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasına destek sağlamayı amaçlıyoruz” dedi. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan da, ister nitelikli istihdam, isterse nitelikli teknoloji üretimi konusunda olsun, üniversitelerle her türlü işbirliğine hazır olduklarını belirtti. Tahir Nursaçan, “Organize Sanayi Bölgemizdeki tesislerin neredeyse tamamında nitelikli personel ihtiyacı var. Bunu ancak üniversitelerimizle ortak çözebiliriz. Mesleki eğitimin sanayi ile entegrasyonunu sağlayabilirsek bu işi önemli ölçüde çözmüş olacağız. Bunun yanında gerek yeni ürün tasarımı, gerek yeni teknoloji üretimi olsun, sanayicilerimizin üniversitelerle ortak çalışmalar yapmasına ihtiyaç var” diye konuştu.

Ziyaretin sonunda OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’a el yapımı testi hediye etti.