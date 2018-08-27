Erciyes Üniversitesi’nde bayramlaşma töreni düzenlendi

ERÜ Rektörlük binası fuaye salonunda gerçekleştirilen bayramlaşma programına, Erciyes Üniversitesi Eski Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve Prof. Dr. Nafiz Kahraman, Kayseri Üniversitesi Eski Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Akın Ünal, Genel Sekreter Yardımcıları Fikret Kara ve Talat Hakan Erdem, fakülte dekanları, yüksekokul müdürleri, daire başkanları ile çok sayıda akademik ve idari personel katıldı.



Bayramlaşma programı tebriklerin ardından kokteyl ile sonlandı.







Fatih Bar