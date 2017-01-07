ERCiYES ÜNiVERSiTESi’NDE ÇATI UÇTU

Kayseri’de saatte ortalama 35 kilometre hızla esen rüzgar, sabah saatlerinden bu yana kentte çok sayıda binanın çatılarında hasara neden oldu. Kentte etkili olan rüzgar nedeniyle Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesinin çatısı uçtu. Olayda yaralanan 4 kişi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Formasyon eğitimi için yapıldığı belirtilen sınav da çatının uçmasından dolayı iptal edildi.
İHA
Formasyon eğitimi için yapıldığı belirtilen sınav da çatının uçmasından dolayı iptal edildi.
İHA
Sorumlular mutlaka cezalandırılması gerekir.bu tür hava olayı kayseri de sıkça yaşanan bir durum.bu durumlar göz önünde bulundurulması gerekir ona göre tadilat yapılmalıdır.Allah o çocuklara acil şifalar verir insAllah