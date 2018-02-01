ERCiYES USULÜ SICAK ŞIRA

Dünyanın en ünlü kayak merkezlerinde yapılan gece kayağı, Erciyes’te de özel olarak aydınlatılan pistte sömestr tatili boyunca tatilcilere kesintisiz kayak deneyimi sunuyor.



Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu yatırımlarla Türkiye’nin en gelişmiş kış sporları merkezi haline gelen Erciyes, kayak severlere gece gündüz demeden kesintisiz kayak yapma imkânı sunuyor.



Gece kayak keyfi

Ülkemizin ilk ve tek dağ yönetim şirketi Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından yönetilen dağda yapılan yaklaşık 1 milyon TL’lik yeni yatırımlarla, Tekir Kapı bölgesinde bulunan piste döşenen 22 ışıklandırma direği ile gece aydınlatması sağlanıyor. Erciyes’te gece boyunca çalışan teleferik sayesinde tatilciler sömestr’ın ve karın tadını doyasıya çıkarıyor.





Gece kayakçıları eksi 15 derecede Erciyes usulü “sıcak şıra” ile ısınıyor

Kış sezonu boyunca her hafta Cuma ve Cumartesi günleri; sömestr tatili boyunca ise her akşam düzenlenen gece kayağı etkinliğine tatilciler yoğun ilgi gösteriyor. Kayak severler eksi 15 dereceye varan havada, beyaz örtü üzerinde yanan varil ateşi çevresinde ısınırken, kendilerine Erciyes A.Ş. tarafından hazırlanan artık bir Erciyes spesiyali haline gelmiş “Sıcak Şıra” ikram ediliyor.



Pekmez gibi iç ısıtıcı özel malzeme karışımlarıyla hazırlanan sıcak şıra gecenin soğuk atmosferinde kayakçı ve ziyaretçilerin vazgeçilmezlerinden birisi oldu.



Ford Snowboard Dünya Kupası Erciyes'te

Gece açık olan teleferiklerle gecenin karanlığında dağın tepesine doğru yol almak, gökyüzünde ışıl ışıl parlayan yıldızların nefes kesen manzarası altında kayak yaparak, kış tatilinizi ayrıcalıklı kılmak istiyorsanız Erciyes en doğru adres.



200 Milyon Euro yatırımla kayak ve kış sporlarında dünya ligine yükselen Erciyes, 3 Mart 2018’de Türkiye’de bu yıl 3’üncüsü düzenlenecek olan Ford Snowboard Dünya Kupası’na üçüncü kez ev sahipliği yapacak. Ülkemizde bir ilke daha imza atacak ola Erciyes Kış Sporları Merkezi, 22-25 Mart tarihlerinde Türkiye’nin ilk Paraşüt Kayağı (Snowkite) Dünya Kupası’nı da gerçekleştirecek.

Kurum Haberi