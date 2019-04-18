ERCİYES’E 2 FUTBOL SAHASI

ERCİYES’E YENİ YATIRIMLAR
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı birimlerle gece yarısına kadar uzanan toplantılarını sürdürüyor. Başkan Büyükkılıç, bu kez Erciyes’te bir toplantı gerçekleştirdi. Başkan Büyükkılıç, Erciyes’in özellikle yaz döneminde de canlılığını koruması için yeni yatırımlar yapacaklarını açıkladı.
YAZ-KIŞ DEĞERLENDİRİLECEK
Başkan Memduh Büyükkılıç, “Değerlendirme toplantımızda otellerle ilgili çalışmaların gözden geçirilmesi, yatırımcı firmaların otel yatırımı yapması konusunda görüşmelerin sağlanması, yatırım yapmayacaklarsa aldıkları arsaların yeniden değerlendirilmesi, ayrıca bölgede yatırımcılar için yeni otel alanlarının planlanması gibi konuları değerlendirdik. Ayrıca Erciyes’in sadece kış mevsiminde değil yazın da değerlendirilmesi için futbol sahalarının yapılmasını planladık. En kısa zamanda projelendirip bu sene en az iki tane sahanın yapımını gerçekleştirerek, Erciyes’in yüksek irtifa kamp merkezi olmasını sağlamak için çalışmalar yapmayı kararlaştırdık” dedi.
UNESCO’YA MÜRAACAT
Erciyes’le ilgili tanıtım çalışmalarını sürdüreceklerini de ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Çok verimli bir kış dönemi geçirdik. Turizm potansiyelini çeşitlendirmeyi sürdüreceğiz. Ayrıca yaz turizmi için de çalışmalar yapacağız. Erciyes odaklı turizm potansiyelinin geliştirilmesi için yeni müze çalışmalarımız olacak. Ayrıca Koramaz Vadisi ile Kültepe-Kaniş-Karum’u bütünleştirerek UNESCO’ya müracaatımızı sonuçlandıracağız” diye konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı birimlerle gece yarısına kadar uzanan toplantılarını sürdürüyor. Başkan Büyükkılıç, bu kez Erciyes’te bir toplantı gerçekleştirdi. Başkan Büyükkılıç, Erciyes’in özellikle yaz döneminde de canlılığını koruması için yeni yatırımlar yapacaklarını açıkladı.
YAZ-KIŞ DEĞERLENDİRİLECEK
Başkan Memduh Büyükkılıç, “Değerlendirme toplantımızda otellerle ilgili çalışmaların gözden geçirilmesi, yatırımcı firmaların otel yatırımı yapması konusunda görüşmelerin sağlanması, yatırım yapmayacaklarsa aldıkları arsaların yeniden değerlendirilmesi, ayrıca bölgede yatırımcılar için yeni otel alanlarının planlanması gibi konuları değerlendirdik. Ayrıca Erciyes’in sadece kış mevsiminde değil yazın da değerlendirilmesi için futbol sahalarının yapılmasını planladık. En kısa zamanda projelendirip bu sene en az iki tane sahanın yapımını gerçekleştirerek, Erciyes’in yüksek irtifa kamp merkezi olmasını sağlamak için çalışmalar yapmayı kararlaştırdık” dedi.
UNESCO’YA MÜRAACAT
Erciyes’le ilgili tanıtım çalışmalarını sürdüreceklerini de ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Çok verimli bir kış dönemi geçirdik. Turizm potansiyelini çeşitlendirmeyi sürdüreceğiz. Ayrıca yaz turizmi için de çalışmalar yapacağız. Erciyes odaklı turizm potansiyelinin geliştirilmesi için yeni müze çalışmalarımız olacak. Ayrıca Koramaz Vadisi ile Kültepe-Kaniş-Karum’u bütünleştirerek UNESCO’ya müracaatımızı sonuçlandıracağız” diye konuştu.
İlter SAĞIRSOY