Erciyes’e Bakanlıktan Destek Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret etti. Ziyarette Erciyes’e yapılacak olan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi için Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destek vereceği vurgulandı.

10 Mart 2020 Salı 15:06