ERCiYES’E iLK HAFTA 20 BiNi AŞKIN ZiYARETÇi

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte Kayseri’de Erciyes mevsimi de başladı. Kayseri ve çevre illerden binlerce kişinin hafta sonu tercihi Erciyes olurken, ziyaretçi sayısı 20 bini geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de hafta sonu Erciyes’e çıkarak sezonun ilk misafirleriyle sohbet etti.



Erciyes’in yeni sezon için her haliyle hazır olduğunu dile getiren Başkan Mustafa Çelik, “Erciyes Kış Turizm Merkezi sadece şehrimizin değil dünyanın gözde merkezlerinden birisi. 2 bin 88 metre ile 3 bin 400 metre arasında, farklı zorluk derecelerinde 102 kilometre uzunluğunda 34 adet kayak pistimiz var. 18 ayrı telesiyej, telekabin, gondol gibi halk arasında ‘teleferik’ olarak bilinen mekanik tesislerimizin uzunluğu 24 kilometreye ulaştı. Son teknolojiyle donatılmış ve birbiri ile bağlantılı güvenilir mekanik tesislerimizin saatte 26 bin 750 kişi taşıma kapasitesi var. Erciyes’te şu an mükemmel pistlerimiz var; ancak Erciyes’e kar yağmasa da hazırlıklıyız. 154 adet suni kar makinemiz 170 hektar alanda ve mevcut pistlerin %58’lik kısmında kar garantili bir sezon imkanı sunuyor. Bunların yanı sıra 4 adet yürüyen band, çocuk oyun alanları, eğitim alanları, kızak alanları ve kayak dışı eğlence aktivitelerini besleyecek baby lift, snowtubing ve tırmanma duvarları gibi imkanlar da Erciyes’te oluşturuldu. Tüm kayakseverleri böylesine imkanlara sahip olan Erciyes’e bekliyoruz” dedi.

Kurum Haberi

