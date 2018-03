Erciyes’e ziyaretçi akını

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes’te dolu dolu bir sezon yaşanıyor. Türkiye’de bu yıl kayak sezonunu ilk açan merkezlerden olan Erciyes’i, bu sezon 1 buçuk milyon kişi ziyaret etti.



Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, “Bilindiği gibi 30 Kasım’da Türkiye’nin sezonu en erken açan kayak merkezi olarak bugüne kadar bütün pistlerimiz açık vaziyette kayak faaliyetlerimizi sürdürdük. Allah’a çok şükür Aralık ayında da yeterli bir kar yağışı ile pistlerimizi açtık ve gelen misafirlerimizde pist kalitesinden oldukça yüksek derecede memnuniyetlerini ifade ettiler. Bunun yanında son günlerde tüm Türkiye’de olduğu gibi şehrimizdeki hava sıcaklığı Erciyes’e de yansıdı. Herhangi bir pist kapatma zorunluluğu olmamasına rağmen riskli bir ortama girdiğimizi söylememiz lazım. Geçtiğimiz hafta sonundan itibaren başlayan kar yağışıyla beraber Erciyes’te her taraf yine beyaza boyandı. Yağan karın pistlerimizin kalınlığını artırması bizleri mutlu etti. Biz yine her zamanki gibi 15 Nisan’dan önce pistlerimizi kapatmayız. En azından bazı pistlerimizde kayak faaliyetlerimizi Nisan’ın ortasına kadar devam ettiririz diye tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı.



Erciyes’te her geçen yıl ziyaretçi sayısının arttığını kaydeden Cıngı, “2010 yılından itibaren Erciyes her geçen yıl ziyaretçi sayısını çok ciddi oranlarda artırarak devam ediyor. Adana, Gaziantep, Antakya, Mersin ve Kahramanmaraş gibi illerimizden yoğun olarak günü birlik ziyaretçi alıyoruz. Erciyes’te geçen sene aynı döneme kıyasladığımızda kayakçı sayısında da en az yüzde 50’lik bir artış yaşıyoruz. Hatta Aralık ayındaki artışımız yüzde 135’i buldu. Bizim açımızdan da çok sevindirici bir gelişme oldu. Şimdiye kadar 1 Aralık’tan itibaren geçmiş olduğumuz 3 aylık zaman içerisinde Erciyes’i 1 buçuk milyon civarında insan ziyaret etti” diye konuştu.

İHA